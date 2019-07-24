【企業盈喜】常茂料中期賺約３８００萬至４５００萬人民幣

《經濟通通訊社２４日專訊》常茂生物（００９５４）公布，截至６月３０日止之半年純利

預計為３８００至４５００萬元（人民幣．下同），去年同期的１４１９﹒７萬元，按年升約少

１﹒６８倍－２﹒１７倍。

公司指，業績增長主要因為生產成本控制、能源效益提升及經濟效益提升，另外，主要產品

售價提升亦帶動毛利率。 （ｔｆ）

