《經濟通通訊社２４日專訊》常茂生物（００９５４）公布，截至６月３０日止之半年純利
預計為３８００至４５００萬元（人民幣．下同），去年同期的１４１９﹒７萬元，按年升約少
１﹒６８倍－２﹒１７倍。
公司指，業績增長主要因為生產成本控制、能源效益提升及經濟效益提升，另外，主要產品
售價提升亦帶動毛利率。 （ｔｆ）
24/07/2019 16:57
【企業盈喜】常茂料中期賺約３８００萬至４５００萬人民幣
《經濟通通訊社２４日專訊》常茂生物（００９５４）公布，截至６月３０日止之半年純利
預計為３８００至４５００萬元（人民幣．下同），去年同期的１４１９﹒７萬元，按年升約少
１﹒６８倍－２﹒１７倍。
公司指，業績增長主要因為生產成本控制、能源效益提升及經濟效益提升，另外，主要產品
售價提升亦帶動毛利率。 （ｔｆ）
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