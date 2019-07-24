新創建：目前沒有協議出售城巴及新巴資產

《經濟通通訊社２４日專訊》對於有傳聞指新創建（００６５９）考慮出售城巴及新巴等資

產，新創建發言人對本通訊社表示，集團不時收到不同的商業計劃，目前沒有協議出售城巴及新

巴資產，對於市場猜測不作評論。

此前《彭博》報道，新創建正考慮以３億美元出售本港的公共交通業務。報道指，新創建考

慮出售城巴、新巴等資產，亦已與包括招商局集團在內的潛在買家進行會談。（ｂｉ）

