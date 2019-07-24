《經濟通通訊社２４日專訊》京信通信系統（０２３４２）公布，據初步評估，預期截至
６月底之六個月純利按年增幅不少於２００％。
集團表示，純利升幅主要來自中國內地電訊營運商之收入增加，以及因實施一系列成本控制
措施，行政開支大幅下降。集團又指，雖然部分貢獻被５Ｇ網絡研發成本上升所抵銷，但仍預期
純利錄顯著增長。 （ｔｆ）
24/07/2019 17:42
【企業盈喜】京信通信料上半年純利增幅不少於２００％
《經濟通通訊社２４日專訊》京信通信系統（０２３４２）公布，據初步評估，預期截至
６月底之六個月純利按年增幅不少於２００％。
集團表示，純利升幅主要來自中國內地電訊營運商之收入增加，以及因實施一系列成本控制
措施，行政開支大幅下降。集團又指，雖然部分貢獻被５Ｇ網絡研發成本上升所抵銷，但仍預期
純利錄顯著增長。 （ｔｆ）
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