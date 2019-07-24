【企業盈喜】未來世界金融（５７２）料中期業績扭虧為盈

《經濟通通訊社２４日專訊》未來世界金融（００５７２）預期截至２０１９年６月底止六

個月扭虧為盈，將錄得溢利約１５９０萬元，相較去年同期錄得淨虧損約３﹒１８億元。

期內扭虧為盈主要由於集團錄得金融資產按公平值變動計入損益之收益約１５００萬元，相

較於去年同期錄得虧損約２３８０萬元；以及相較於去年同期未發生加密虛擬貨幣公平值變動之

虧損約１８４０萬元。（ｊｏ）

