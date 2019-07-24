【企業盈警】江山控股（２９５）料中期業績轉盈為虧

《經濟通通訊社２４日專訊》江山控股（００２９５）預期截至２０１９年６月底止六個月

業績將錄得轉盈為虧，而去年同期則錄得純利１４９７萬元人民幣。

公司表示，預期虧損淨額主要由於就分類為持作出售的出售組別計提一次性減值虧損，當中

涉及湖州祥暉光伏發電有限公司的非常重大出售事項，及本期間產生的財務費用較去年同期有所

增加。（ｊｏ）

