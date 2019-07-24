  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/07/2019 19:15

《再戰明天》堪薩斯城公布製造業調查，ＦＢ盤後派業績

　　《經濟通通訊社２４日專訊》明晚（２５日），堪薩斯城儲行公布７月製造業調查報告，美
國公布一周首次申請失業救濟金人數。

＊堪薩斯城儲行公布７月製造業調查報告，ＦＢ盤後派業績＊

　　於明早美股收市後公布業績的公司有，Ｆａｃｅｂｏｏｋ（ＦＢ）、Ｘｉｌｉｎｘ、福特汽
車和３Ｍ等。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：００ｐｍ，美國堪薩斯城聯邦儲備銀行發布７
月製造業調查報告。
　　７：４５ｐｍ，歐洲央行管理委員會貨幣政策會議，公布貨幣政策決定，總裁德拉吉會後舉
行記者會（８：３０ｐｍ）
　　明日，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）財長繼續開會（至７月２６日）。
　　１１：０５ａｍ，澳洲央行總裁洛威發表講話。

＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，明午４：００ｐｍ，德國公布７月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９７﹒４下降
至９７﹒１。４：３０ｐｍ，香港公布６月貿易收支，料貿赤由３４７億元擴大至４５０億元；
進口年率跌幅料由４﹒３％收窄至３％；出口年率跌幅料由２﹒４％下滑至２﹒３％。
７：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０％。歐洲央行存款授信額度利率料維持於
負０﹒４％。
　　８：３０ｐｍ，美國公布６月批發庫存，月率料由０﹒４％升上０﹒５％。美國６月耐用品
訂單月率料由下滑１﹒３％升上０﹒７％；耐用品訂單（扣除運輸）月率料由０﹒４％降至
０﹒２％；非國防資本物品訂單（扣除飛機）月率料由０﹒５％下滑至０﹒２％。美國６月零售
庫存月率料由０﹒５％跌至０﹒２％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由２１﹒６萬上升至
２１﹒９萬；連續申請失業救濟金人數料由１６８﹒２萬上升至１６８﹒８萬。

＊浙江聯合投資派業績＊

　　在本港，明日，廸生創建（００１１３）股東會。
　　派業績的公司有：浙江聯合投資（０８３６６）、國家聯合資源（００２５４）和
明發集團（００８４６）。（ｈｏ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
剖析天下24/07/2019
日韓貿爆 科技業噩耗
FOCUS24/07/2019
【FOCUS】約翰遜「Dude」雙關明志 解脫歐死結靠民粹?
生財有道24/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：舜宇不難重上100元
國際動態24/07/2019
俄軍機首侵領空 韓戰機射擊警告
生財有道23/07/2019
【英揆誕生】約翰遜強人登場誓與歐盟硬碰 鎊匯及經濟前景堪憂
香港政情23/07/2019
國務院前總理李鵬逝世 終年91歲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金