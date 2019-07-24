《再戰明天》堪薩斯城公布製造業調查，ＦＢ盤後派業績

《經濟通通訊社２４日專訊》明晚（２５日），堪薩斯城儲行公布７月製造業調查報告，美

國公布一周首次申請失業救濟金人數。



＊堪薩斯城儲行公布７月製造業調查報告，ＦＢ盤後派業績＊



於明早美股收市後公布業績的公司有，Ｆａｃｅｂｏｏｋ（ＦＢ）、Ｘｉｌｉｎｘ、福特汽

車和３Ｍ等。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚１１：００ｐｍ，美國堪薩斯城聯邦儲備銀行發布７

月製造業調查報告。

７：４５ｐｍ，歐洲央行管理委員會貨幣政策會議，公布貨幣政策決定，總裁德拉吉會後舉

行記者會（８：３０ｐｍ）

明日，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）財長繼續開會（至７月２６日）。

１１：０５ａｍ，澳洲央行總裁洛威發表講話。



＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明午４：００ｐｍ，德國公布７月ＩＦＯ－企業信心指數，料由９７﹒４下降

至９７﹒１。４：３０ｐｍ，香港公布６月貿易收支，料貿赤由３４７億元擴大至４５０億元；

進口年率跌幅料由４﹒３％收窄至３％；出口年率跌幅料由２﹒４％下滑至２﹒３％。

７：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持於０％。歐洲央行存款授信額度利率料維持於

負０﹒４％。

８：３０ｐｍ，美國公布６月批發庫存，月率料由０﹒４％升上０﹒５％。美國６月耐用品

訂單月率料由下滑１﹒３％升上０﹒７％；耐用品訂單（扣除運輸）月率料由０﹒４％降至

０﹒２％；非國防資本物品訂單（扣除飛機）月率料由０﹒５％下滑至０﹒２％。美國６月零售

庫存月率料由０﹒５％跌至０﹒２％。美國一周首次申請失業救濟金人數料由２１﹒６萬上升至

２１﹒９萬；連續申請失業救濟金人數料由１６８﹒２萬上升至１６８﹒８萬。



＊浙江聯合投資派業績＊



在本港，明日，廸生創建（００１１３）股東會。

派業績的公司有：浙江聯合投資（０８３６６）、國家聯合資源（００２５４）和

明發集團（００８４６）。（ｈｏ）

