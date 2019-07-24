《小傳日記》中美貿談將重啟，魚缸重拾上升軌？



《小傳日記》噚晚（２４號）花旗國魚缸因為啲魚毛業績表現向好，道指拗腰升逾百點。另

一方面花旗國高層官員話好快就會再去神州，再進行面對面談判喎，雖然好似未有確實日期，但

「孖屐」都已經收貨，香江魚缸今日（２５日）高開高走，開市起哄１１１點，報２８５７８，

即時上返３十天線（約２８５２５點）同廿天線（約２８５２９點），之後喺騰訊

（００７００）撐實之下仲不斷鏟高，一度高見２８７６４，踢高２９８點，破百天線（約

２８６３４點），不過之後魚缸就開始無咁醒神，升幅不斷縮水，最終魚缸以全日較低位埋單，

只踢高５７點，報２８５２４點，成交回升返近１７巴仙到６８７﹒５７億銀！

Ａ場方面，上證指報２９２３點，升２３點或近１巴仙。深成指報９２６６點，升９０點或

近１巴仙，兩市成交４００３億銀人仔。

大隻藍戰士方面，約翰遜接任首相，米字國硬脫歐機會大增，但大象（００００５）都只係

輕微仆低一格，報６４﹒７銀。生發發（００３８８）跣低６毫子，報２６６﹒８銀。騰訊喺知

識產權法院勝訴，唔畀山小視頻、西瓜視頻、今日頭條以直播方式傳播旗下遊戲，加上將會引入

任天堂最新遊戲平台Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ到神州，今日鏟高近２巴仙，報

３６５﹒６銀。神州移動（００９４１）軟近１巴仙，報６８﹒６５銀。ＡＩＡ（０１２９９）

都無咗近半巴仙，報８６﹒８銀。

潤地（０１１０９）反彈鏟高近４巴仙，報３５﹒１５銀，係全日表現最好藍籌。中建材

（０３３２３）畀野村睇好，認為表現或者會更強勁，不過最終剎車逾１巴仙，報７﹒０３銀，

係全日表現最差國貨佬。



＊中興頭淡湯股價向上闖，換機周期近手機佬興奮＊



話說近期個個都爭出新機，先個輪華為話月尾推出新機規格，中興（００７６３）話唔執輸

，要早你幾日出！缸友們見佢地爭崩頭咁款，所以係股價都落力咁炒，中興今日飛起逾２巴仙，

報２３﹒５銀。另外小米（０１８１０）近日曾經失守過九蚊位，但呢兩日升返上去，全日收報

漲進半巴仙，報９﹒１銀。聯想（００９９２）未有太大動靜，今日都係微跌半巴仙，報６﹒４

銀。

但手機佬見零售商個個爭出新機，表現比佢地更興奮，事關咁係代表出貨量可以提升啊嘛！

舜宇（０２３８２）飆升逾３巴仙，報９３﹒４銀，叻！另一孖寶瑞聲（０２０１８）就弱弱地

，先升後回挫半巴仙，報４４﹒４５銀。丘仔（０１４７８）有理無理升咗先講，今日都踢高近

２巴仙，報７﹒９３銀。做電池嘅比亞迪電子（００２８５），見近期換機之餘，原材料價格都

好似下跌，所以有追捧抽高近３巴仙，報１１﹒４６銀。代工商富智康（０２０３８）都跟氣氛

抽升逾２巴仙，報０﹒８６銀。





砵砵車今日跟住個市圍威喂，圈內人人都唔執輸，個個有收獲。東風（００４８９）就獲細

摩增持，埋單踢高４巴仙，報７﹒２８銀，喺表現最好嘅國貨佬。廣汽（０２２３８）跳高３巴

仙，報８﹒３５銀。吉利（００１７５）彈起３巴仙，報１２﹒４８銀。華晨（０１１１４）飛

起２巴仙，報９﹒１３銀。北京汽車（０１９５８）再漲３巴仙，報５﹒３６銀。

有坊間消息話，下星期神州同花旗國又再面對面傾貿易問題，有得再傾即係仲有機會傾掂數

，出口佬本來朝早全部熱烈地唱和，就快埋單嗰時缸友縮沙，賺到錢就閃，令出口佬埋單表現各

自走。創科（００６６９）跳高近３巴仙，報６１﹒２銀。耐世特（０１３１６）彈起３巴仙，

報８﹒７銀。偉易達（００３０３）腳軟一格報６９﹒７５銀。敏實（００４２５）飛起３巴仙

，報２４﹒４銀。申洲（０２３１３）衝高回吐近１巴仙，報１１１﹒９銀。



＊藥佬個別走中生要吐嘔，大行都話正安踏最省鏡＊



醫藥佬今日走兩極，普遍表現都麻麻。東陽光藥（０１５５８）雖然發盈喜，預期中期純利

會按年多最少６０巴仙，但埋單都照仆低近８巴仙，報３９﹒９銀。康哲藥業（００８６７）彈

唔夠半巴仙，報７﹒６３銀。石藥（０１０９３）微跳近１巴仙，報１３﹒３４銀。國藥

（０１０９９）彈起１亳子，報３０銀。中生製藥（０１１７７）趴低逾１巴仙，報９﹒２５銀

，係全日表現最差嘅藍戰士。

體育用品佬都一樣各有各走，安踏（０２０２０）畀大和升「他屐」同評級，瑞信、高盛同

摩通都一樣升佢「他屐」，於是安踏得到缸友支持，埋單飛起３巴仙，報６０﹒４５銀，曾見

６０﹒５銀上市新高。不過，智美體育（０１６６１）仲叻，全日鏟高近２７巴仙，報０﹒３３

銀。特步（０１３６８）跳高逾５巴仙，報５﹒５９銀。「體操王子」李寧（０２３３１）踢高

２巴仙，報２０﹒１銀。３６１度（０１３６１）仆低逾１巴仙，報１﹒４２銀。請請！



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