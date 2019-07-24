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24/07/2019 17:23

【英揆誕生】施羅德：約翰遜倡議的「硬脫歐」可信性不高

　　《環富通基金頻道２４日專訊》施羅德歐洲經濟師及策略師Ａｚａｄ　Ｚａｎｇａｎａ發表
道，英國新任首相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ　Ｊｏｈｎｓｏｎ）的「ｄｏ　ｏｒ　ｄｉｅ」（做或死
）的「無協議脫歐」提議將會面對很大的挑戰。
　　Ｚａｎｇａｎａ指，約翰遜要成功掌舵深度分裂的國會黨派，必須要孤立親歐洲派。現時，
不少這些份子已經辭職或被撤換。
　　反對「無協議脫歐」的文翠珊政府財相夏文達（Ｐｈｉｌｌｉｐ　Ｈａｍｍｏｎｄ）近期接
受ＢＢＣ訪問時表示，若約翰遜得勝，他不單只會辭職，並不排除會向新政府提出不信任投票。
同時，反對派亦可會提出不信任投票，以期因保黨分裂而得益。　
　　約翰遜曾表示他將會嘗試再次就脫歐協議與歐盟重啟談判，尤其是愛爾蘭的「補底方案」。
　　該行高度質疑約翰遜令局勢出現明顯轉變的可能，因為英國和歐洲國會將臨近夏季休會，黨
會議將於９月才展開，因此距離１０月３１日英國脫歐期限，約翰遜的團隊只有數周的時間去完
成商議。
　　
＊國會將維持僵局＊

　　很明顯的，國會並無單一大黨派對抗「無協議脫歐」，相信反對英國脫歐者會成功向政府爭
取延長脫歐談判。基於再就脫歐重新與歐盟談判的可能性低，英國脫歐期限可能會再度延遲。因
此，該行認為，約翰遜提倡的「硬脫歐」可信性不高。（ｈｏ）

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