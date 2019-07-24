【英揆誕生】施羅德：約翰遜倡議的「硬脫歐」可信性不高

《環富通基金頻道２４日專訊》施羅德歐洲經濟師及策略師Ａｚａｄ Ｚａｎｇａｎａ發表

道，英國新任首相約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）的「ｄｏ ｏｒ ｄｉｅ」（做或死

）的「無協議脫歐」提議將會面對很大的挑戰。

Ｚａｎｇａｎａ指，約翰遜要成功掌舵深度分裂的國會黨派，必須要孤立親歐洲派。現時，

不少這些份子已經辭職或被撤換。

反對「無協議脫歐」的文翠珊政府財相夏文達（Ｐｈｉｌｌｉｐ Ｈａｍｍｏｎｄ）近期接

受ＢＢＣ訪問時表示，若約翰遜得勝，他不單只會辭職，並不排除會向新政府提出不信任投票。

同時，反對派亦可會提出不信任投票，以期因保黨分裂而得益。

約翰遜曾表示他將會嘗試再次就脫歐協議與歐盟重啟談判，尤其是愛爾蘭的「補底方案」。

該行高度質疑約翰遜令局勢出現明顯轉變的可能，因為英國和歐洲國會將臨近夏季休會，黨

會議將於９月才展開，因此距離１０月３１日英國脫歐期限，約翰遜的團隊只有數周的時間去完

成商議。



＊國會將維持僵局＊



很明顯的，國會並無單一大黨派對抗「無協議脫歐」，相信反對英國脫歐者會成功向政府爭

取延長脫歐談判。基於再就脫歐重新與歐盟談判的可能性低，英國脫歐期限可能會再度延遲。因

此，該行認為，約翰遜提倡的「硬脫歐」可信性不高。（ｈｏ）

