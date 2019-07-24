港股收升５７點報２８５２４，百天線得而復失，成交６８８億元



《經濟通通訊社２４日專訊》有消息指美方將於下周一（２９日）抵上海，與中國官員就貿

易問題進行談判，隔晚（２３日）美股全線造好，帶動亞洲股市上揚，港股及Ａ股同樣反彈。恆

指今早高開１１１點，報２８５７８，重上１０天（２８５２５點）及２０天線（２８５２９點

），其後更一度最多升２９８點，高見２８７６４點，突破百天線（２８６３５點）。

隨著本地地產股回吐，港股午後升幅持續收窄，最終收升５７點或升０﹒２０％，報

２８５２４，十天、廿天及百天線得而復失。主板成交６８７﹒５７億元，按日升１６﹒９２％

。國企指數報１０８５８，升４８點或升０﹒４５％。

Ａ股向好，上證綜指報２９２３點，升２３點或升０﹒８０％，深成指報９２６６，升９０

點或升０﹒９９％。兩市成交合共４００３﹒０５億人民幣。科創板第三個交易日收市，首批

２５隻個股全線飄紅，平均漲幅約１１％。

重磅股方面，匯控（００００５）軟０﹒０８％，報６４﹒７元；港交所（００３８８）跌

０﹒２２％，報２６６﹒８元；騰訊（００７００）升１﹒９５％，報３６５﹒６元；中移動

（００９４１）挫０﹒７２％，報６８﹒６５元；友邦（０１２９９）走低０﹒４％，報

８６﹒８元。



＊內地手機商推新手機刺激相關設備股，內房股獲資金撈低反彈＊



內地手機商爭相推出５Ｇ手機規格及預售時間，務求爭先搶佔５Ｇ市場，手機設備股連日造

好，舜宇（０２３８２）全日升３﹒４９％，報９３﹒４元；另一「孖寶」瑞聲（０２０１８）

先升後回，跌０﹒４５％，報４４﹒４５元；比亞迪電子（００２８５）揚２﹒８７％，報

１１﹒４６元；富智康（０２０３８）漲２﹒３８％，報０﹒８６元；丘鈦（０１４７８）升

１﹒６７％，報７﹒９３元。

銀保監近日對內房融資及發貸等政策收緊，加上部分省份鬆綁購房後又再收緊，市場難以適

應，內房經歷昨日低收後今日見資金撈底，潤地（０１１０９）升３﹒５３％，報３５﹒１５元

，成表現最佳藍籌；中海外（００６８８）窄幅升０﹒３６％，報２７﹒９５元；融創

（０１９１８）跌０﹒２７％，報３７﹒１元；碧桂園（０２００７）漲０﹒９２％，報１１元

；恆大（０３３３３）走高０﹒４７％，報２１﹒４元。

息刺激今日股價再升４％，報７﹒２８元，為升幅最大國指股。其他車股方面，吉利

（００１７５）漲３﹒３１％，報１２﹒４８元；華晨（０１１１４）走高２﹒１３％，報

９﹒１３元；比亞迪（０１２１１）揚１﹒７３％，報５０元；長汽（０２３３３）升

０﹒３６％，報５﹒５７元。



＊金界業績省鏡帶動賭股上揚，高盛指今年樓價疲弱地產股回吐＊



金界（０３９１８）昨日（２３日）公布中期業績，純利按年升約３６％，全日發力升

３﹒５３％，報１１﹒１４元。其他賭股亦一同跟上，銀娛（０００２７）升０﹒０９％，報

５６﹒２元；永利（０１１２８）揚１﹒０６％，報１９﹒０２元；金沙（０１９２８）漲

０﹒７５％，報４０﹒５５元；美高梅（０２２８２）走高０﹒２９％，報１３﹒８２元。

高盛發表研究報告指，將本港２０２０及２０２１年寫字樓租金增長預測由每年２至３％，

分別調整為下跌５％及３％，其中將太地（０１９７２）評級降至「沽售」。另外，該行亦看淡

下半年樓價，其他地產股走勢偏軟，太地跌１﹒２８％，報３０﹒７５元。新地（０００１６）

軟０﹒７６％，報１３０﹒６元；新世界（０００１７）挫１﹒３１％，報１２﹒０６元；恆隆

地產（００１０１）跌０﹒７３％，報１９﹒１４元；長實（０１１１３）升１﹒５５％，報

６２﹒１元；九置（０１９９７）走低０﹒６９％，報５０﹒３５元。

內險股近日走勢凌厲，據內媒早前統計，一共有４３家險企獲准於科創板進行配售，累計獲

配近１﹒１億股，預料險企首日上市合計帳面賺１６億人民幣。平保（０２３１８）走高

０﹒７４％，報９５元；太保（０２６０１）揚１﹒２３％，報３２﹒８元；太平

（００９６６）升０﹒６９％，報２１﹒７５元；新華保險（０１３３６）漲１﹒８６％，報

３８﹒３元；國壽（０２６２８）無升跌，報２０﹒４元；人保（０１３３９）跌１﹒１９％，

報３﹒３２元。（ｕｌ）

