《經濟通通訊社２４日專訊》有市民發起７月２７日元朗遊行，抗議本月２１日元朗有大批
白衣人無差別襲擊市民。市民鍾健平昨日（２３日）向警方申請不反對通知書。
十八鄉鄉事委員會去信元朗警區指揮官，反對警方就７月２７日元朗集會批出「不反對通知
書」。信中指，網上流傳當晚會有人向南邊圍發動攻擊，又指申請人鍾健平每次參與集會都會發
生衝擊行為。
委員會更於信末表示，若警方仍對遊行批出不反對通知書，「一切嚴重後果將全部由警方負
責。」（ｈｍ）（ｚｚ）
24/07/2019 17:30
【元朗黑夜】十八鄉鄉委會促拒批不反對通知書否則後果由警方負責
《經濟通通訊社２４日專訊》有市民發起７月２７日元朗遊行，抗議本月２１日元朗有大批
白衣人無差別襲擊市民。市民鍾健平昨日（２３日）向警方申請不反對通知書。
十八鄉鄉事委員會去信元朗警區指揮官，反對警方就７月２７日元朗集會批出「不反對通知
書」。信中指，網上流傳當晚會有人向南邊圍發動攻擊，又指申請人鍾健平每次參與集會都會發
生衝擊行為。
委員會更於信末表示，若警方仍對遊行批出不反對通知書，「一切嚴重後果將全部由警方負
責。」（ｈｍ）（ｚｚ）
|剖析天下24/07/2019
日韓貿爆 科技業噩耗
|FOCUS24/07/2019
【FOCUS】約翰遜「Dude」雙關明志 解脫歐死結靠民粹?
|生財有道24/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：舜宇不難重上100元
|國際動態24/07/2019
俄軍機首侵領空 韓戰機射擊警告
|生財有道23/07/2019
【英揆誕生】約翰遜強人登場誓與歐盟硬碰 鎊匯及經濟前景堪憂
|香港政情23/07/2019
國務院前總理李鵬逝世 終年91歲
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰