【元朗黑夜】十八鄉鄉委會促拒批不反對通知書否則後果由警方負責

《經濟通通訊社２４日專訊》有市民發起７月２７日元朗遊行，抗議本月２１日元朗有大批

白衣人無差別襲擊市民。市民鍾健平昨日（２３日）向警方申請不反對通知書。

十八鄉鄉事委員會去信元朗警區指揮官，反對警方就７月２７日元朗集會批出「不反對通知

書」。信中指，網上流傳當晚會有人向南邊圍發動攻擊，又指申請人鍾健平每次參與集會都會發

生衝擊行為。

委員會更於信末表示，若警方仍對遊行批出不反對通知書，「一切嚴重後果將全部由警方負

責。」（ｈｍ）（ｚｚ）

