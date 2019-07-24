《經濟通通訊社２４日專訊》律政司司長鄭若驊將於明日（２５日）上午啟程前往廣州，到
訪廣東省高級人民法院及廣東省司法廳，探討如何加強雙方合作的機會。鄭若驊於同日晚上返回
香港。（ｃｗ）（ｚｚ）
24/07/2019 17:47
【香港政情】鄭若驊明赴廣州，到訪廣東省高級人民法院及司法廳
《經濟通通訊社２４日專訊》律政司司長鄭若驊將於明日（２５日）上午啟程前往廣州，到
訪廣東省高級人民法院及廣東省司法廳，探討如何加強雙方合作的機會。鄭若驊於同日晚上返回
香港。（ｃｗ）（ｚｚ）
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