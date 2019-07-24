【香港政情】聶德權明訪廣西考察及就兩地合作事宜交流意見

《經濟通通訊社２４日專訊》政制及內地事務局局長聶德權將於明日（２５日）至２６日訪

問廣西，與廣西壯族自治區政府代表會面，就兩地合作事宜交流意見。

此外，聶德權會考察廣西的最新規劃、陸海新通道的物流及海運發展，以及廣西與香港在產

品質量檢驗方面的合作進展。他亦會參觀當地中醫藥大學、職業技術學院和創新科技企業。

聶德權將於２６日傍晚回港。在他離港期間，政制及內地事務局副局長陳帥夫將署理政制及

內地事務局局長職務。（ｃｗ）（ｚｚ）

