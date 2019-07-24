《經濟通通訊社２４日專訊》政制及內地事務局局長聶德權將於明日（２５日）至２６日訪
問廣西，與廣西壯族自治區政府代表會面，就兩地合作事宜交流意見。
此外，聶德權會考察廣西的最新規劃、陸海新通道的物流及海運發展，以及廣西與香港在產
品質量檢驗方面的合作進展。他亦會參觀當地中醫藥大學、職業技術學院和創新科技企業。
聶德權將於２６日傍晚回港。在他離港期間，政制及內地事務局副局長陳帥夫將署理政制及
內地事務局局長職務。（ｃｗ）（ｚｚ）
24/07/2019 17:54
【香港政情】聶德權明訪廣西考察及就兩地合作事宜交流意見
《經濟通通訊社２４日專訊》政制及內地事務局局長聶德權將於明日（２５日）至２６日訪
問廣西，與廣西壯族自治區政府代表會面，就兩地合作事宜交流意見。
此外，聶德權會考察廣西的最新規劃、陸海新通道的物流及海運發展，以及廣西與香港在產
品質量檢驗方面的合作進展。他亦會參觀當地中醫藥大學、職業技術學院和創新科技企業。
聶德權將於２６日傍晚回港。在他離港期間，政制及內地事務局副局長陳帥夫將署理政制及
內地事務局局長職務。（ｃｗ）（ｚｚ）
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