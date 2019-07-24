《經濟通通訊社２４日專訊》大批白衣人周日（２１日）晚在元朗無差別襲擊途人事件，昨
日再多５人被拘捕，現時累計有１１人被捕，均涉嫌非法集結。消息指，其中一人被捕時身處機
場，正準備離境。（ｃｗ）（ｚｚ）
24/07/2019 10:22
【元朗黑夜】襲擊案至今拘１１人，據悉其中一人被捕時正準備離境
《經濟通通訊社２４日專訊》大批白衣人周日（２１日）晚在元朗無差別襲擊途人事件，昨
日再多５人被拘捕，現時累計有１１人被捕，均涉嫌非法集結。消息指，其中一人被捕時身處機
場，正準備離境。（ｃｗ）（ｚｚ）
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