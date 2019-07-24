【元朗黑夜】襲擊案至今拘１１人，據悉其中一人被捕時正準備離境

《經濟通通訊社２４日專訊》大批白衣人周日（２１日）晚在元朗無差別襲擊途人事件，昨

日再多５人被拘捕，現時累計有１１人被捕，均涉嫌非法集結。消息指，其中一人被捕時身處機

場，正準備離境。（ｃｗ）（ｚｚ）

