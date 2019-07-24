《經濟通通訊社２４日專訊》大批白衣人周日（２１日）晚在元朗無差別襲擊途人。前港督
彭定康接受電台訪問時表示，對事件感到憂慮，認為這是回歸２２年來最嚴重的暴力事件之一，
又指有建制派議員疑似向施襲者讚好，令他聯想起２０１４年佔領運動期間，在旺角也發生過懷
疑黑社會人士所作的襲擊行為。
彭定康認為，政府應成立獨立調查委員會，調查連串衝突事件。他指，現時有相當數量的市
民、商界和法律界以及新聞界均認同應成立獨立調查委員會，如政府欲讓市民感到有聆聽他們的
意見，成立委員會是重要一步。（ｃｗ）（ｚｚ）
24/07/2019 11:39
【元朗黑夜】彭定康對元朗事件感憂慮，促立調查委員會查連串衝突
《經濟通通訊社２４日專訊》大批白衣人周日（２１日）晚在元朗無差別襲擊途人。前港督
彭定康接受電台訪問時表示，對事件感到憂慮，認為這是回歸２２年來最嚴重的暴力事件之一，
又指有建制派議員疑似向施襲者讚好，令他聯想起２０１４年佔領運動期間，在旺角也發生過懷
疑黑社會人士所作的襲擊行為。
彭定康認為，政府應成立獨立調查委員會，調查連串衝突事件。他指，現時有相當數量的市
民、商界和法律界以及新聞界均認同應成立獨立調查委員會，如政府欲讓市民感到有聆聽他們的
意見，成立委員會是重要一步。（ｃｗ）（ｚｚ）
|FOCUS24/07/2019
【FOCUS】約翰遜「Dude」雙關明志 解脫歐死結靠民粹?
|國際動態24/07/2019
俄軍機首侵領空 韓戰機射擊警告
|生財有道23/07/2019
【英揆誕生】約翰遜強人登場誓與歐盟硬碰 鎊匯及經濟前景堪憂
|香港政情23/07/2019
國務院前總理李鵬逝世 終年91歲
|FOCUS23/07/2019
【FOCUS】大中華500強公司首超美 細研排名榜有啟示
|生財有道23/07/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：李寧現價可吸上望25元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰