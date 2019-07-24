【元朗黑夜】彭定康對元朗事件感憂慮，促立調查委員會查連串衝突

《經濟通通訊社２４日專訊》大批白衣人周日（２１日）晚在元朗無差別襲擊途人。前港督

彭定康接受電台訪問時表示，對事件感到憂慮，認為這是回歸２２年來最嚴重的暴力事件之一，

又指有建制派議員疑似向施襲者讚好，令他聯想起２０１４年佔領運動期間，在旺角也發生過懷

疑黑社會人士所作的襲擊行為。

彭定康認為，政府應成立獨立調查委員會，調查連串衝突事件。他指，現時有相當數量的市

民、商界和法律界以及新聞界均認同應成立獨立調查委員會，如政府欲讓市民感到有聆聽他們的

意見，成立委員會是重要一步。（ｃｗ）（ｚｚ）

