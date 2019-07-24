《經濟通通訊社２４日專訊》選舉事務處今年四月宣布遺失２０１６年立法會換屆選舉新界
西一本選民登記冊，選管會今日發表調查報告交代事件。
選管會於報告中向選舉事務處提出多項建議，冀減少人為錯誤，及運送與儲存選票過程中可
能出現的問題。
選管會主席馮驊指，選舉事務處的常規性調職安排，有礙選舉事務順利進行。選管會建議，
政府應徹底檢討選舉事務處的組織架構，顧及該處的最新發展、未來預計增加的工作量，及複雜
的工作性質，採取措施加強首長級人手，並保留選舉事務處核心人員的專才及知識。
（ｈｍ）（ｚｚ）
24/07/2019 14:33
【香港政情】選管會促徹底檢討選舉事務處架構及選舉文件處理程序
《經濟通通訊社２４日專訊》選舉事務處今年四月宣布遺失２０１６年立法會換屆選舉新界
西一本選民登記冊，選管會今日發表調查報告交代事件。
選管會於報告中向選舉事務處提出多項建議，冀減少人為錯誤，及運送與儲存選票過程中可
能出現的問題。
選管會主席馮驊指，選舉事務處的常規性調職安排，有礙選舉事務順利進行。選管會建議，
政府應徹底檢討選舉事務處的組織架構，顧及該處的最新發展、未來預計增加的工作量，及複雜
的工作性質，採取措施加強首長級人手，並保留選舉事務處核心人員的專才及知識。
（ｈｍ）（ｚｚ）
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