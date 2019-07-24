《經濟通通訊社２４日專訊》選舉事務處遺失新界西區一本載有逾８０００名選民資料的選
民登記冊，選管會今日發表調查報告。政制及內地事務局局長聶德權表示，政府高度重視事件，
不能接受遺失選民登記冊的事情發生，對選管會的建議完全接受，會責成選舉事務處盡快落實短
期可完善的相關措施。
聶德權指，選管會提出的也多項建議，大部份都是短期及可預見的，相信可在１１月區議會
選舉之前落實。他重申對事件感到失望及遺憾，並再次向市民道歉，會避免同類事件再次發生。
（ｃｗ）（ｚｚ）
24/07/2019 16:11
【香港政情】聶德權：接受選管會建議，相信可在１１月區選前實施
《經濟通通訊社２４日專訊》選舉事務處遺失新界西區一本載有逾８０００名選民資料的選
民登記冊，選管會今日發表調查報告。政制及內地事務局局長聶德權表示，政府高度重視事件，
不能接受遺失選民登記冊的事情發生，對選管會的建議完全接受，會責成選舉事務處盡快落實短
期可完善的相關措施。
聶德權指，選管會提出的也多項建議，大部份都是短期及可預見的，相信可在１１月區議會
選舉之前落實。他重申對事件感到失望及遺憾，並再次向市民道歉，會避免同類事件再次發生。
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