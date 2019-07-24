【移交逃犯】聶德權認為國防部的說法僅為指出駐軍法的條文

《經濟通通訊社２４日專訊》國防部今日指密切留意香港的形勢發展。政制及內地事務局長

聶德權認為，國防部的說法是指出駐軍法的條文和事實。他表示，現時社會有很大的矛盾，政府

已對示威者的訴求作出回應，但明白可能未必能令每個人都滿意。他表示，社會雖然有很大的撕

裂和紛爭，但也不應有暴力行為。（ｃｗ）（ｚｚ）

