《神州經脈》傳中美下周啟面對面貿談，人行再收水，Ａ股返二千九



《神州經脈》ＩＭＦ將中國今明年經濟增長各下修０﹒１個百分點，但Ａ股主板、中小板及

科創板均顯著造好。滬深兩市早盤高開後升幅迅速擴大至逾１％，科技、保險、民航等板塊接力

炒上，滬綜指全日彈０﹒８％企穩二千九，收報２９２３點。深證成指漲０﹒９８％，創業板指

數升１﹒２２％。科創板尾盤抽高，福光股份（滬：６８８０１０）、沃爾德

（滬：６８８０２８）觸發臨停。

人民銀行今日不開展逆回購操作。公開市場淨回籠１０００億元（人民幣．下同），連續第

二日淨回籠，全口徑計兩日淨回籠２６４３億元。交投則轉趨活躍，兩市成交額４００３億元，

較昨日（２３日）增２３﹒８％。科創板２５隻個股全日平均漲１１％，成交額逾２２０億元。



＊傳下周中美重啟面對面貿易談判＊



美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國高層官員將前往中國，就重啟陷入僵局的貿

易談判進行面對面會談，預計北京方面將很快開始購買美國農產品。庫德洛表示，白宮強烈希望

中國將很快開始購買美國農產品，首先這是整體協議的一部分，第二是作為一個友善的姿態。雖

然目前還沒有得到中國購買農產品的保證，但對此充滿希望。

另外，美國司法部周二（２３日）指，已起訴四名中國公民和一家中資企業，涉嫌跟參與製

造大殺傷力武器而受制裁的北韓企業有金錢往來。

美司法部聲明指，新澤西州法院大陪審團決定控告丹東鴻祥實業發展有限公司、其擁有人馬

曉紅及該公司另外３名高層。美國助理司法部長Ｊｏｈｎ Ｄｅｍｅｒｓ在聲明中表示，他們涉

嫌利用逾２０間空殼公司隱瞞跟受制裁的北韓公司交易，欺騙美國政府。控罪指，丹東鴻祥實業

發展有限公司跟光鮮銀行有來往，而光鮮銀行跟受制裁的北韓公司湍川商業銀行和朝鮮革新貿易

公司有關連。該２間公司被指跟朝鮮礦業發展貿易公司有聯繫。美國視朝鮮礦業發展貿易公司為

北韓從事武器出口的單位。



＊科創板全線飄紅，成交續跌＊



科創板第三個交易日收市，首批２５隻個股全線飄紅，平均漲幅約１１％。其中福光股份

（滬：６８８０１０）漲幅居首，收漲４９％，中國通號（滬：６８８００９）升１﹒９％，升

幅最小，但繼續為成交王，全日成交３１億元居榜首，２５隻科創股成交額合計逾２２０億元，

平均換手率維持在３８％左右。

據內媒從券商人士處獲悉，券商通過科創板轉融通借到的券源，或僅提供給提前預約指定的

機構客戶或鎖定券源客戶，實現其專券專用。券商通常不會把轉融通借到的科創板券源放到一個

公共池子里讓所有投資者去融，因為這樣一來券商無法管控融券的到期期限。此外，普通個人投

資者是否與券源有關聯關係也不好界定。因此，普通個人投資者參與科創板融券難度較大。



＊國防部：國防開支穩定增長＊



國新辦發布《新時代的中國國防》白皮書。白皮書強調，堅決捍衛國家主權、安全、發展利

國國防的鮮明特徵；貫徹落實新時代軍事戰略方針，是新時代中國國防的戰略指導。

白皮書同時詳細闡述中國合理適度的國防開支，介紹中國國防費規模結構，總體上看，中國

國防費是公開透明的，開支水平是合理適度的，與世界主要國家相比，國防費佔國內生產總值和

財政支出的比重、人均國防費是偏低的。

新聞發言人吳謙在發布會上表示，解決台灣問題，實現國家完全統一，是中華民族的根本利

益，是實現中華民族偉大復興的必然要求。白皮書指出，中國必須統一，也必然統一。中國有堅

定決心和強大能力維護國家主權和領土完整，決不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時

候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去。 中國軍隊將不惜一切代價，堅決予以

挫敗，捍衛國家統一。

另外，對於近期香港的示威活動、警民衝突，以及「港獨」勢力是否抬頭，吳謙回應指出，

密切關注香港形勢的發展，特別是在２１日發生了示威遊行及暴力事件，以及激進分子衝擊中聯

辦事件。對此港澳辦已經做出了回應，部分激進示威者的行為，挑戰中央政府權威，觸碰「一國

兩制」的原則底線，絕對不能容忍，「東方之珠」不容玷污。對於駐港解放軍會否介入，吳謙強

調，駐軍法已有明確規定。香港特別行政區政府根據香港特別行政區基本法的規定，在必要時可

以向中央人民政府請求香港駐軍協助維持社會治安和救助災害。



＊進出口銀行淨利潤虧轉盈＊



中國進出口銀行日前在中國貨幣網上發布２０１８年年報，過去一年，進出口銀行業務發展

持續保持良好態勢，截至２０１８年末，資產總額４１９３７億元，同比增長１５﹒１９％；負

債總額３８８５５億元，同比增１６﹒３７％。稅前利潤７８﹒５億元，同比增加２１６﹒２４

億元；淨利潤４６﹒２２億元，由虧轉盈，２０１７年虧損１２２﹒５５億元。

截至２０１８年末，進出口銀行本外幣貸款餘額３３７５２億元，同比增長１７﹒３２％。

資產總額４１９３７億元，同比增長１５﹒１９％。國際信用評級繼續保持與中國主權評級一致

。（ｃａ）

