《鍾之日記》貿判吹暖風，科技股轉強

《鍾之日記》７月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



ＩＭＦ調低今明兩年全球經濟增長預測，今年增長３﹒２％、明年增長３﹒５％，均較４月

的預測低０﹒１個百分點，是去年１０月以來第４次下調。ＭＦ警告，美中進一步加徵關稅或英

國無序脫歐可能進一步令增長放緩、削弱投資並干擾供應鏈。此外，美國加徵關稅及外部需求趨

弱，令原本已處於結構性放緩的中國經濟承壓，預估中國今年經濟增長６﹒２％，明年增６％，

皆較先前預測值下修０﹒１個百分點。

中美貿易局勢吹暖風，美國白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，美國高層官員將前往中國

，就重啟陷入僵局的貿易談判進行面對面會談，預計北京方面將很快開始購買美國農產品。

外媒消息指，美國貿易代表一行下周一（２９日）會訪問中國，中方要求今次會談在上海而

不是北京舉行，美方會在上海逗留至下周三（３１日），雙方會就尚未解決的貿易問題展開廣泛

討論。中國商務部長鐘山將首次加入談判核心小組。

隔晚美股連升第二日，接近歷史高位，中美面對面貿易談判將啟，市場憧憬華為問題可以一

併解決。香江魚缸今早高開１１１點，收報２８５２４點，升５８點或０﹒２％，大市成交

６８７億元較昨日回升近２０％。



＊Ａ場兩連升，企穩二千九＊



祖國股市早盤高開後升幅迅速擴大至逾１％，科技、保險、民航等板塊接力炒上，滬綜指全

日彈０﹒８％企穩二千九，收報２９２３點，連升兩個交易日。交投轉趨活躍，成交額４００３

億元人民幣，較昨日（２３日）增２３﹒８％。

科創板交易進入第三日，尾盤抽高，２５隻個股全線飄紅，平均漲幅１１％，福光股份

（滬：６８８０１０）漲幅居首，收漲４９％，成交額逾２２０億元人民幣，平均換手率維持在

３８％左右。



＊外圍利好科技股轉強，舜宇連升三日＊



除了市場憧憬中美即將重啟會談外，今日有多個外圍消息利好科技股。美國商務部長羅斯表

示，計劃在未來數周內處理美國科技企業提出向華為出售產品的豁免申請。他稱，商務部會迅速

處理這些申請，目前已經收到３５間公司提出的５０多份申請，預計在未來數周內會有結果。



另一方面，據外媒透露，蘋果公司今年秋季將發布三款新的「ｉＰｈｏｎｅ １１」型號，

將採用蘋果Ａ１３處理器。消息指其中兩款手機將配備三個主攝像頭，並放置在一個正方形的模

塊內，而前置攝像頭也將升級，支持慢鏡模式拍攝。

手機股受有關消息刺激下表現突出，舜宇光學（０２３８２）收漲３﹒５％，連升第三日；

比亞迪電子（００２８５）漲２﹒９％，富智康（０２０３８）升２﹒４％，丘鈦科技

（０１４７８）亦升１﹒７％。

不過，瑞聲科技（０２０１８）遭野村調低今明兩年的盈利預測，將其評級由「買入」調低

至「中性」。瑞聲科技終收跌０﹒５％。

另一方面，工信部日前（２３日）表示，今年將主要在熱點地區、大城市等關鍵地區部署

５Ｇ。而隨著內地５Ｇ普及時間漸近，華為早前宣布將於本月尾推出新款５Ｇ手機，而中興通訊

（００７６３）亦於昨日搶先宣布首款５Ｇ手機，並在京東、天貓、中興手機商城等同步預售，

這也是中國首部開賣的５Ｇ手機。

５Ｇ股亦有明顯漲幅，出新機的中興漲２﹒４％；京信通信（０２３４２）飆１１﹒８％，

摩比發展（００９４７）急漲４﹒６％，中國通信（００５５２）升１﹒１％，中國鐵塔

（００７８８）亦揚０﹒５％。



＊騰訊創兩個月高，將引進任天堂平台＊



騰訊控股（００７００）今日開市即重上３６０元關，其後升幅擴大，高位曾見３７０元，

終收升２％，報３６５﹒６元，為５月中旬以來逾２個月高。

騰訊午後公布，將作為任天堂在中國國內的代理方，引進任天堂最新的遊戲平台

Ｎｉｎｔｅｎｄｏ Ｓｗｉｔｃｈ。

騰訊旗下的天美工作室群亦於日前公布，與任天堂旗下Ｔｈｅ Ｐｏｋｅｍｏｎ

Ｃｏｍｐａｎｙ合作研發新款遊戲。Ｐｏｋｅｍｏｎ曾是任天堂於１９９６年推出的一款遊戲，

推出後大熱，並開發了一系列周邊產品，相關產品銷售額達數十億美元以上，後來

Ｐｏｋｅｍｏｎ獨立成為公司，在任天堂旗下，任天堂擁有其３３％股份。

高盛昨日發表研究報告指，騰訊將在下月１４日公布第二季業績，預期騰訊的手遊收入按年

增加２３％，維持「買入」投資評級，維持目標價４１８元。



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式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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