【科創板】１３９隻私募產品違規超購科創板新股被罰

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》中國證券業協會昨日（２３日）晚間發布

《首次公開發行股票配售對象限制名單公告》，列出２９家私募機構旗下１３９隻產品，因在科

創板首批新股網下詢價過程中違反相關規定，將被限制參加網下打新半年到一年。其中，８２隻

產品被限制打新一年，５７隻私募產品被限制半年。

這些私募產品打新受限，主要是違反了《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》第

十五條，網下投資者在參與科創板首發股票網下詢價時，不得存在十三項禁止行為行為。其中第

十一項是：「未合理確定擬申購數量，擬申購金額超過配售對象總資產或資金規模。」

被列入限購名單的１３９隻私募產品超額認購的獲配規模總計達到５８６３﹒５萬股，過戶

金額共計４﹒１１億元人民幣。

中證協指，部分私募基金在參與科創板網下詢價時超資金規模申購並且獲配。而按照相關規

定，主承銷商應在發行公告中預先披露網下投資者的具體條件和要求，並做好網下投資者的核查

，不符合條件的投資者，應拒絕或剔除報價。

目前這部分超額認購將由主承銷商與投資者按照自願的原則協商處理，其收益將用於公益捐

贈。分析人士認為，由於超額認購這部分股票的處置將循序漸進，且其佔科創板新股的流通盤比

重十分有限，處置這部分股票不會給市場帶來波動。

中國證券投資基金業協會當晚亦表示，部分私募基金管理人管理的私募基金產品，為自身利

益最大化，無視配售規則，違規超規模申購，不僅損害其他投資者利益，損害基金產品投資者利

益，更有損市場公平法治精神。

中國證券投資基金業協會譴責一切破壞市場公平法治的行為，並敦促上述機構認真反省，積

極整改。

