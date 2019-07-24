【駐京專電】商務部：做好穩外貿工作，儲備精準政策適時推出

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》商務部外貿司負責人解讀穩外貿政策措施

表示，當前外貿工作的重中之重，就是要抓好政策落實，做好穩外貿工作；儲備更加精準有力的

政策舉措並適時推出。

將繼續降低進口關稅總水平，適時修訂鼓勵進口技術和產品目錄，鼓勵企業積極拓展關鍵零

部件和先進技術設備多元化進口渠道。

