【科創板】科創板首日融券餘額佔比３８﹒４６％

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》科創板首個交易日，２５隻個股融券餘額

為７﹒９７億元（人民幣．下同），其中融券餘額佔科創板兩融餘額比例高達３８﹒４６％，這

一比例大幅高於Ａ股。業內人士表示，科創板上市首日放開兩融，有利於充分博弈，改變以往單

邊市的情況，令市場化定價更加有效。

雖然首日融券規模較大，但科創板融券仍未完全放開。《中國證券報》引述一家大型公募基

金分析師表示，原本融券賣出的最大需求方應該是處於鎖定期的券商跟投和戰略配售投資者等，

但這一行為已被監管禁止，因此融券需求下降。

此外，公募基金不能融券賣出，一般私募基金由於沒有太多現貨持倉，因此也不敢大規模融

券賣出，畢竟融券的風險理論上是無窮的。況且，交易所規定，科創板的股票單隻券源出借數量

的上限是總股本的１０％，目前大部分券源或暫被先期實行轉融通市場化費率的９家券商攬入。

還有部分投資者反映，其所開戶券商未開通科創板融資融券服務。對此，業內人士表示，部分券

商在科創板頭５個交易日不開通兩融基於審慎考慮，五日後有漲跌幅限制再開通兩融是比較穩妥

的處理辦法。

Ｗｉｎｄ數據顯示，在首個交易日，除交控科技外，其餘２４隻科創板股票均有融券賣出，

總融券餘額達７﹒９７億元。其中，中國通號（滬：６８８００９）的融券餘額達３﹒２４億元

，嘉元科技、心脈醫療、瀾起科技的融券餘額也都超過５０００萬元。

