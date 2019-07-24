《經濟通通訊社２４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）周二發表《世界經濟展望報告》
，調降今明兩年全球經濟增長預估，並警告稱，中美進一步加徵關稅、汽車關稅或英國無序退歐
可能進一步使增長放緩，削弱投資並干擾供應鏈。
ＩＭＦ指出，第二季經濟指標顯示中國經濟活動減弱。美國加徵關稅及外部需求趨弱，令原
本已處於結構性放緩的中國經濟承壓。ＩＭＦ表示，目前預估中國２０１９年經濟增長率
６﹒２％，２０２０年則為６﹒０％，皆較先前預測值下修０﹒１個百分點。（ｃａ）
24/07/2019 09:13
【貿易開戰】ＩＭＦ：美加關稅，下調中國今明年經濟增長
《經濟通通訊社２４日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）周二發表《世界經濟展望報告》
，調降今明兩年全球經濟增長預估，並警告稱，中美進一步加徵關稅、汽車關稅或英國無序退歐
可能進一步使增長放緩，削弱投資並干擾供應鏈。
ＩＭＦ指出，第二季經濟指標顯示中國經濟活動減弱。美國加徵關稅及外部需求趨弱，令原
本已處於結構性放緩的中國經濟承壓。ＩＭＦ表示，目前預估中國２０１９年經濟增長率
６﹒２％，２０２０年則為６﹒０％，皆較先前預測值下修０﹒１個百分點。（ｃａ）
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