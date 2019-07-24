【科創板】券商通過科創板轉融通借到券源或僅面向機構或鎖券客戶

《經濟通通訊社２４日專訊》據內媒從券商人士處獲悉，券商通過科創板轉融通借到的券源

，或僅提供給提前預約指定的機構客戶或鎖定券源客戶，實現其專券專用。券商通常不會把轉融

通借到的科創板券源放到一個公共池子里讓所有投資者去融，因為這樣一來券商無法管控融券的

到期期限。此外，普通個人投資者是否與券源有關聯關係也不好界定。因此，普通個人投資者參

與科創板融券難度較大。（ｗｌ）

