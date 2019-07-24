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即市新聞

24/07/2019 10:04

《股林淘金－林家亨》減息利好地產內房，吼低位吸納

　　《股林淘金》早前紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｌｉａｍｓ）的演說被
市場錯誤演繹，以為美聯儲將在本月尾大幅減息半厘，隨後威廉斯澄清此說法與７月尾ＦＯＭＣ
會議無關。事實上，觀察過去２０年美聯儲減息紀錄，只有在發生金融市場災難時才會一次減半
厘息以上。２００８年美國投行貝爾斯登（Ｂｅａｒ　Ｓｔｅａｒｎｓ）瀕臨破產，環球經濟面
對金融海嘯的衝擊，當時美聯儲無任何先兆之下宣布一次減息四分之三厘（７５點子），避免金
融市場崩塌。
　　再前一次發生在亞洲金融風暴，美聯儲為了緩和金融風暴對經濟的衝擊，在１９９８年９月
至１１月份的議息會議上，每個月分別減息四分之一厘（２５點子），３個月內合共減了四分之
三厘息（７５點子）。近期美國經濟數據表現強勁，美國勞工部公布持續申領失業金人數減少４
﹒２萬人至１６９萬人，加上費城聯邦景氣指數錄得上升２１﹒８，遠高於上月公布的
０﹒３。目前美國經濟狀況，加上上述歷史數據，市場預期７月尾減息半厘可能是一個錯誤的憧
憬，減息四分之一厘才合理。
　　在減息預期之下，對息口敏感的地產股和內房板塊有利，可作中、長線投資選擇。新鴻基地
產（０００１６）和新世界發展（０００１７）目前股價與每股資產淨值有逾３成以上的折讓，
目前估值具吸引力。另外，華潤置地（０１１０９）和世茂房地產（００８１３）作為大型內房
，債務比率較其他內房股低，具較強的防守性。以上股票投資者可以吼低位分階段吸納。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》

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