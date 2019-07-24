《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作。
公開市場今日有１０００億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠１０００億元人民幣，連續
第二日淨回籠。（ａｃ）
24/07/2019 09:21
【人行收水】人行不開展逆回購操作，淨回籠１０００億
《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作。
公開市場今日有１０００億元人民幣逆回購到期，即今日淨回籠１０００億元人民幣，連續
第二日淨回籠。（ａｃ）
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