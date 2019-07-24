《經濟通通訊社２４日專訊》商務部公布，７月２２日，美國
Ｒｅｙｎｏｌｄｓ Ｐｒｅｓｔｏ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ公司依據《美國１９３０年關稅法》第
３３７節規定，向美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）提出申請，指控對美出口、在美進口和在美銷
售的兒童安全型可開閉密封條及其組件侵犯其專利權，請求ＩＴＣ發起３３７調查，並發布普遍
排除令和禁止令。
大連竹菱包裝工業有限公司、青島竹菱包裝工業有限公司、上海竹菱包裝材料有限公司和大
連奧特馬包裝工業有限公司為列名被申請人。（ｗｌ）
24/07/2019 17:25
【貿易開戰】商務部：美對特定兒童安全型可開閉封條提３３７調查
《經濟通通訊社２４日專訊》商務部公布，７月２２日，美國
Ｒｅｙｎｏｌｄｓ Ｐｒｅｓｔｏ Ｐｒｏｄｕｃｔｓ公司依據《美國１９３０年關稅法》第
３３７節規定，向美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）提出申請，指控對美出口、在美進口和在美銷
售的兒童安全型可開閉密封條及其組件侵犯其專利權，請求ＩＴＣ發起３３７調查，並發布普遍
排除令和禁止令。
大連竹菱包裝工業有限公司、青島竹菱包裝工業有限公司、上海竹菱包裝材料有限公司和大
連奧特馬包裝工業有限公司為列名被申請人。（ｗｌ）
|剖析天下24/07/2019
日韓貿爆 科技業噩耗
|FOCUS24/07/2019
【FOCUS】約翰遜「Dude」雙關明志 解脫歐死結靠民粹?
|生財有道24/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：舜宇不難重上100元
|國際動態24/07/2019
俄軍機首侵領空 韓戰機射擊警告
|生財有道23/07/2019
【英揆誕生】約翰遜強人登場誓與歐盟硬碰 鎊匯及經濟前景堪憂
|香港政情23/07/2019
國務院前總理李鵬逝世 終年91歲
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰