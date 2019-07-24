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24/07/2019 17:25

【貿易開戰】商務部：美對特定兒童安全型可開閉封條提３３７調查

　　《經濟通通訊社２４日專訊》商務部公布，７月２２日，美國
Ｒｅｙｎｏｌｄｓ　Ｐｒｅｓｔｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ公司依據《美國１９３０年關稅法》第
３３７節規定，向美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）提出申請，指控對美出口、在美進口和在美銷
售的兒童安全型可開閉密封條及其組件侵犯其專利權，請求ＩＴＣ發起３３７調查，並發布普遍
排除令和禁止令。
　　大連竹菱包裝工業有限公司、青島竹菱包裝工業有限公司、上海竹菱包裝材料有限公司和大
連奧特馬包裝工業有限公司為列名被申請人。（ｗｌ）

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