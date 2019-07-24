【ＦＯＣＵＳ】約翰遜「Ｄｕｄｅ」雙關明志，解脫歐死結靠民粹？

【ＦＯＣＵＳ】「Ｄｕｄｅ」，當「金毛怪傑」約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）以

６６％得票率當選保守黨黨魁，英國媒體紛紛以上述巨大單字提及唐寧街１０號新主的四大目標

－－實現脫歐、團結國家、擊敗科爾濱、注入活力。

不過，伴隨倫敦房價以近十年來最快速度下行、英鎊走勢低處未算低、將於下月９日公布的

英國第二季經濟表現或陷技術性衰退，「Ｄｕｄｅ」到底是明日藍圖還是鏡花水月？有「英國特

朗普」之稱的約翰遜又會否高舉民粹大旗「盡地一煲」？硬脫歐風險似遠還近。



＊矢言做好４件事，誇耀洞察人的本能＊



憑「不成功便成仁（ｄｏ ｏｒ ｄｉｅ）」的脫歐決心，前外相約翰遜以

９２１５３：４６６５６的票數優勢大勝謹小慎微的現外相侯俊偉（Ｊｅｒｅｍｙ

Ｈｕｎｔ），贏得保守黨黨魁寶座。

於勝選感言中，他以連珠炮式的語速矢言將做４件事（Ｄｕｄｅ）：實現脫歐

（Ｄｅｌｉｖｅｒ Ｂｒｅｘｉｔ）、團結國家（Ｕｎｉｔｅ ＵＫ）、擊敗科爾濱

（Ｄｅｆｅａｔ Ｃｏｒｂｙｎ）、注入活力（Ｅｎｅｒｇｉｓｅ Ｂｒｉｔａｉｎ）；英媒隨

即紛紛一語雙關地以「Ｉ’ｍ ｔｈｅ ｄｕｄｅ」、「Ｍｅｅｔ ｔｈｅ ｎｅｗ ｄｕｄｅ

ａｔ Ｎｏ﹒１０」、「Ｈｅｙ ＤＵＤＥ」為題報道。

伊頓、牛津出身的約翰遜，文字遊戲（Ｄｕｄｅ原指兄弟）固然玩得精彩，但如何解開前任

珊珊糾纏經年的三大死結仍挑戰重重，包括歐盟企硬拒絕重啟談判、技術解決北愛硬邊界、繞過

議會強行通過協議或硬脫歐。

鑒於歐盟首席談判代表巴尼耶暗示不會跟約翰遜重新談判，反對黨工黨黨魁科爾濱指應該提

前舉行大選。內外受敵、兼有「英國特朗普」之稱的約翰遜，大有可能效仿老友侵侵高舉民粹大

旗「盡地一煲」，而他在感言中亦已誇口，保守黨２００年來「擁有對人的本能的最好洞察

（ｂｅｓｔ ｉｎｓｉｇｈｔｓ ｉｎｔｏ ｈｕｍａｎ ｎａｔｕｒｅ）」。



＊料大打「脫歐才能解決問題」民粹牌＊



約翰遜曾因不誠實的輕佻態度而遭《泰晤士報》炒魷，以及和侵侵類似以寫專欄、上電視「

博出位」的往績，都讓其更多以娛樂模式而非政治模式的形象亮相，被形容為「政治煽動家，只

有尋求某種救贖的人才會被其吸引」。

正正因為此，約翰遜料如侵侵叫囂「美國優先」一樣，以「只有脫歐才能解決問題」大打民

粹牌。事實上，早前歐洲議會選舉，後起之秀脫歐黨（Ｂｒｅｘｉｔ Ｐａｒｔｙ）爆冷成為英

國第一得票大黨，正是民粹牌大有市場的明證。

有民粹及黨內大多數支持背書，行事乖張的約翰遜有何怪招於３個月內實現３年未了的脫歐

夢？不確定性已先行於匯市反映，英鎊兌美元３個月及６個月隱含波動率雙雙觸及４月脫歐延期

以來最高水平。

更嚴重的是，拋開「英鎊兌美元恐見一算」的最直接預測，大多數經濟學家都認為，難以量

化硬脫歐的確切影響，其如何弱化歐洲消費需求、擾斷全球供應鏈乃至嚴重拖累全球增長，未知

的連鎖反應才是最致命。

稍顯慶幸的是，民調網站ＹｏｕＧｏｖ追蹤數據顯示，５６％的英國人認為不太可能在

１０月３１日前脫歐，是認為可能的２７％的逾兩倍。（經濟通通訊社 俞瑾）

