《投資智慧－鄧聲興》趁債價未隨減息而升前買入高息債

《投資智慧》早前聯儲主席鮑威爾於美國國會發表的證辭，加強市場對美聯儲減息的預期。

他表示近期環球經濟前景的不明朗性，加強聯儲局推行寬鬆的利率政策。另外，局方偏向採取預

防的措施，與其等待潛在的經濟問題爆發才解決，當有跡象顯示經濟陷入困境時便需迅速採取行

動降低利率，將會產生事半功倍的效果。市場觀望７月底議息會議結果，市場亦預計當局將推出

更多刺激措施，料本月底減息在０﹒２５至０﹒５厘之間，紓緩經濟增長放緩的憂慮。



雖然當局仍未決定何時減息，不過肯定的是加息周期已完結。在即將減息的這段時間，在債

價未隨減息而升時，是買入高息債的好時機。利率周期見頂意味著現時孳息水平較未來一兩年高

，現時入市可鎖定較高到期收益率。其次，利率與債價的反向關係，為債券投資者帶來潛在資本

增值機會。總括而言，現時買債可在收益較高鎖定利潤；但在宣布減息後，收益出現下降，屆時

可能會出現因為經濟轉弱而增加的違約風險。



以下舉例，假設投資者買入１００萬元於三年到期，票息為３％的政府債券。投資者以債券

面值買入債券，每年可獲得３萬元利息，以及在債券到期時取回１００萬元本金。不過，當３個

月後，當局有可能為刺激經濟增長而減息至２％。在此情況下，支付３％票息的債券較支付２％

利率的新發行債券便更具吸引力。投資者可能願意以高於１００萬元的價格買入３％債券，以賺

取較佳利率。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》

