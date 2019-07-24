  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/07/2019 17:48

《師傅教路－黃瑋傑》金界業績增長佳，大股東提供項目資金顯信心

　　《師傅教路》在柬埔寨從事博彩業務之金界控股（０３９１８）公布今年上半年度業績，無
論是博彩收入或純利都錄得可觀增長。
　　今年上半年，金界錄得博彩總收入８﹒７２億美元同比增長２２％，大眾市場賭桌按押籌碼
為７﹒５６億美元上升３２％，大眾市場電子博彩機投入金額１３億美元增加２９％。貴賓廳業
務方面，泥碼增加３８％至２３２億美元。集團上半年度純利為２﹒４５億美元，增加
３６％，每股基本盈利為５﹒６５美仙，董事會建議向股東派發中期股息每股３﹒３９美仙（或
每股２６﹒２７港仙），相當於派息率６０％。

＊東南亞及澳門賭團經紀均引介貴賓客＊

　　按季度分析，金界今年第二季錄得強勁增長，博彩總收入５﹒５１億美元，較首季增長
７１﹒７％，大眾市場賭桌按押籌碼４﹒１２億美元按季增長１９﹒８％，大眾市場電子博彩機
投入金額為６﹒３５億美元大致持平；貴賓泥碼達到１５０﹒２億美元增長８３﹒６％，主要受
惠於持續大量湧入的遊客，特別是中國遊客（今年首五個月，中國遊客增長４０％至１１０萬名
），以及ＮａｇａＷｏｒｌｄ的客流量增加所推動，尤其是Ｎａｇａ　２更為顯著，此處客戶需
求更高賭桌注碼上限，從而令泥碼增加。另一方面，數家大型澳門賭團經紀已設立固定基地營運
並正式開業，向ＮａｇａＷｏｒｌｄ引介貴賓賭客，其中，太陽城集團已將其於Ｎａｇａ　２的
業務遷至專用的更大地點，可容納更多貴賓賭桌並配備其他娛樂設施。整體而言，東南亞及澳門
的賭團經紀均就增加貴賓泥碼作出貢獻。

＊控股股東墊款發展Ｎａｇａ　３項目＊

　　今年上半年，集團對Ｎａｇａ　１進行優化，Ｎａｇａ　１的翻新工程對總共７５０間酒店
房間中的５００間進行翻新，對集團於該期間的營業額增長造成輕微影響。Ｎａｇａ　１優化工
程完成後，預期將對集團的營業額增長作出重大貢獻。集團已宣布擬議開發及興建多功能娛樂且
全面的綜合渡假村設施Ｎａｇａ　３，預計項目峻工後將由兩座６６層酒店、兩座４５層酒店、
一座４８層公寓酒店、一個３層地庫及一個１１層多功能娛樂平台組成。集團預期Ｎａｇａ　３
將與Ｎａｇａ　１及Ｎａｇａ　２的現有設施相輔相成，其品質標準將與澳門的綜合渡假村相媲
美。今年４月，集團與承建商訂立保證最高限額的設計及興建協議，Ｎａｇａ　３總建成面積達
５４４８０１平方米，最高限額為３５﹒１５億美元。其後，集團與控股股東Ｄｒ　Ｃｈｅｎ
Ｌｉｐ　Ｋｅｏｎｇ全資擁有之特殊目的公司ＣｈｅｎＬｉｐＫｅｏｎｇ　Ｆｕｎｄ　
Ｌｉｍｉｔｅｄ訂立認購協議，據此後考有條件同意按每股１２元的價格認購集團１１﹒４２億
股之結算股份，以為Ｎａｇａ　３提供資金。協議訂定時，金界股價僅為９元左右，１２元的認
購價在一定程度上反映控股股東對公司前景抱有信心。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持
有上述股票）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
剖析天下24/07/2019
日韓貿爆 科技業噩耗
FOCUS24/07/2019
【FOCUS】約翰遜「Dude」雙關明志 解脫歐死結靠民粹?
生財有道24/07/2019
《開市Good Morning》林家亨：舜宇不難重上100元
國際動態24/07/2019
俄軍機首侵領空 韓戰機射擊警告
生財有道23/07/2019
【英揆誕生】約翰遜強人登場誓與歐盟硬碰 鎊匯及經濟前景堪憂
香港政情23/07/2019
國務院前總理李鵬逝世 終年91歲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金