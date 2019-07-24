《拆局麒想－林嘉麒》新城發展短期融資壓力大，高周轉模式已不再

《拆局麒想》新城發展（０１０３０）及新城控股（滬：６０１１５５）前董事長王振華因

個人刑事指控被上海警方刑拘，而董事長一職由兒子王曉松接任後，新城發展股價一度從低位

６﹒５２元反彈過至８﹒４５元。近日新城控股公告，正洽談協商出售項目４０個（含合聯營項

目），已簽訂股權轉讓協議的項目有５個，交易成交總額約為２４億元（人民幣．下同）。市傳

新城出售的資產包裡項目數量不止４０個，而且多為住宅項目。消息令股份打回原形，一度重回

到月內低位。



公司出售資產可以示為利好消息，不過對於新城系來說卻未必是好事。由於內房生意模式以

高周轉為盈利動力，房企有資金實力，周轉快，盈利動力便會強。相反，一旦資金周轉出現問題

，公司營運持續性減慢，整體盈利隨之而減少。新城發展去年合約銷售額高達２２１１億元，合

約銷售建築面積超過１８００萬平方米，遍及７７個城市，為內地龍頭房企之一。同時，集團去

年底未償還的即期及非即期借貸及可轉換債券高達８３５﹒７億元，其中約２７０﹒６億元的即

期及非即期借貸及可轉換債券須於一年內償還，３７１億元需要兩年內償還，而銀行借貸為

２８７億元。



以集團每年２０００億的銷售額來說，就算是負債有槓桿，去年借款資本化率只有

６﹒０９％，償還能力理應不是問題，出售項目２４億元只屬少數目。不過，當企業面對大股東

的個人問題，在內地營商情況變化或會很大。事件後，評級機構標準普爾已表示，將新城發展

「ＢＢ」長期主體信用評級和優先無抵押債券「ＢＢ－」長期債項評級列入負面信用觀察名單，

認為可能對新城發展的聲譽和品牌造成嚴重影響，或衝擊公司與業務夥伴和金融機構的關係，從

而影響新城發展的資本市場渠道或其他融資活動。



集團最快於８月和１０月將有合共４５億元人民幣的可回售境內債券到期，而公司將有

３﹒５億美元的境外債券將於２０２０年２月到期。而內地評級機構，中誠信亦將新城控股

「１６新城０３」、「１６新城０４」、「１６新城０５」，合共價值５０億元的債券評級列入

信用觀察名單。當中提到，將取決於外部融資環境變化、股價波動、高管變動、實際控制人，以

評估公司的信用狀況。事件發生後，相信發行債券額度規模將受負面影響，而融資成本將大為增

加，６﹒０９厘低融資利率已成為歷史。而新城控股去年銀行獲得的授信總額度１０８５﹒６億

元，而尚未使用授信額度為８３６﹒１７億元，估計亦會有所收縮。



集團短期資金壓力大。出事前的６月，集團子公司通過掛牌方式取得１０塊住宅或商業用地

，共需支付土地價高達７３億元，而新城控股一年期內流動負責為１０７億。現時新城發展淨負

責率高達７８﹒６％，相信需要去槓桿處理資金壓力問題，預料進一步出售資產機會高。當然，

新城資產仍然豐厚，不過從前的「高周轉」策略將會改變，估計大行對其未來盈利估算將再有改

變，估值上亦有所調整。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者並無持有上述股份

