《投資筆記－黃子燊》陸金所退出網貸，Ｐ２Ｐ行業能否再度火爆？

《投資筆記》在過往數年裡，中國的Ｐ２Ｐ貸款（互聯網金融點對點借貸平台）行業，曾經

是國內的風口行業。但在去年，由於國內發生錢荒，不少Ｐ２Ｐ平台均紛紛倒閉。近日亦傳出龍

頭陸金所，計劃退出Ｐ２Ｐ網貸業務。那到底Ｐ２Ｐ在接下來的時間能否再捲土重來，重新成為

一個風口行業呢？



＊供求兩旺，造就Ｐ２Ｐ行業成「風口之豬」＊



首先，我們需理解為何Ｐ２Ｐ行業於過往數年能成為風口行業－主要原因還是來自供求兩方

面。首先，需求方面，國內的投資選擇相對缺乏，Ａ股牛短熊長，房地產市場則調控頻繁，但整

個經濟體的貨幣供應量還是不停增長，這就讓回報比銀行理財產品更高的Ｐ２Ｐ產品具有一定吸

引力。供應方面，Ｐ２Ｐ行業在過往數年於國內被定位為「網絡借貸信息中介」，具有（ｉ）易

於進入、（ｉｉ）佔用資金量少及（ｉｉｉ）規模易於增長（因為主要是網上經營）的特點，因

此令資金及創業者均湧進這個行業。在此情況下，由於供求兩旺，便造就了Ｐ２Ｐ行業過往數年

的「風生水起」。



＊去槓桿令平台爆雷，Ｐ２Ｐ風光不再＊



但隨著去年的去槓桿，令到多家Ｐ２Ｐ企業倒閉，多個普通市民受害後，要求監管的聲音不

絕於耳。於本年四月時，國內傳出了《網絡借貸信息中介機構有關條件備案試點工作方案》（以

下簡稱《方案》），該方案的存在得到官方的確認，並預料將於本年下半年落地實行。一旦傳聞

屬實，則相信將令Ｐ２Ｐ行業火熱不再。



＊《方案》四大要點限制行業發展＊



簡要而言，有關方案的特色可分為幾點－提升了（ｉ）從業者須投入的資金量、（ｉｉ）限

制了大部分從業者的增長空間、（ｉｉｉ）提升了合規要求和（ｉｖ）限制了資金提供者所提供

的資金量。



＊從業者須投入的資金量大幅增加＊



就第（ｉ）點，根據方案的精神，網貸經營機構將會被劃分成單一省級區域經營（區域性經

營）和全國經營兩類。就區域性經營，其需提供的註冊資本為５０００萬元（人民幣，下同）；

而就全國性經營的，則需５億元，自發通知起計６個月內，網貸機構便需把註冊資本金補足；此

外，網貸機構每撮合一筆業務，便要對應業務餘額繳納１％的一般風險準備金及３％的借款人風

險補償金，即每做１００萬業務，已需計提４萬元資金備用以符合通知要求，這無疑大幅增加了

行業的進入門檻和對經營者的資金需求。



＊從業者增長空間受限＊



就第（ｉｉ）點，如上文所述，網貸經營機構將被劃分成單一省級區域經營（區域性經營）

和全國經營兩類，如果是屬區域性經營的，則跨省業務將被「整零」，如欲全國性經營，則需５

億元註冊資本金，由於全國性經營所須的資金量比較大，這無疑是將大部分平台的成長空間局限

在作為區域平台，更有甚者，資本較少或實力較弱的，相信會在新規下被淘汰掉。



＊合規成本增從業倍艱難＊



就（ｉｉｉ），新方案明確了平台作為借款中介，需為借款人提供的訊息負有一定責任，且

能為平台上貸款出具擔保的必須是金融機構，而平台亦不能為關聯公司進行融資，這將大幅提高

合規成本和要求，及減少成立平台的誘因，同時不利於小型平台。



＊資金提供量減，抑制平台規模＊



就（ｉｖ），方案也明確地限制了資金提供量，每個自然人在單個網貸平台不能借出多於

２０萬元，全部平台不能超過５０萬元；如自然人於平台上借出超過５萬元的，則須進行資質審

查－即向平台提供（ｉ）個人或家庭金融資產總計在其認購時超過人民幣５０萬元、或（ｉｉ）

最近三年內每年收入超過人民幣２０萬元、或（ｉｉｉ）夫妻雙方合計收入在最近三年內每年收

入超過人民幣３０萬元的相關證明。以上的規定，明顯會限制了平台能提供的資金量，並對行業

發展造成一定抑制了。



＊前路艱難，陸金所退出不讓人意外＊



歸納以上四點，我們可以預期，Ｐ２Ｐ行業將會呈現行業出清的趨勢－如沒有足夠雄厚的資

金作支持，或有獨特的科技（例如大數據），令到企業管理平台上的貸款質素有獨特優勢的話，

Ｐ２Ｐ平台的經營將較以往艱難。有此理解，則不難明白為何中國平安（０２３１８）旗下、中

國最大網上財富管理平台陸金所，計劃退出Ｐ２Ｐ網貸業務了。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資分析師 黃子燊》

