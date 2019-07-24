《樓市亮話－湯文亮》二手樓空置稅令新樓樓價下跌

《樓市亮話》原來趁你病，攞你命會隨時發生。政府現在被《逃犯條例》引致的示威活動以

及元朗暴力行為搞到頭痛，一般人都唔會在這個時間畀麻煩政府，不過老實說，如果對政府有任

何要求，這又是最好的時機，因為香港政府不但變成跛腳鴨，而且是跛無可跛，就算不合理要求

，政府都或者因為要爭取支持而被逼答應，這就是我們常說的趁你病、攞你命。



新樓空置稅已經講了超過一年，如果不是立法會被破壞而要休會，可能已經二三讀通過，現

在當然要等立法會復會才有機會，點解我會話有機會？因為地產建設商會話新樓空置稅並不公平

，如果要開徵，就應該新樓、二手樓一齊做，地產商會的要求令我想起黃子華的「栗子論」，獲

得較少栗子的買家不是要求攞多一些栗子，而是希望其他買家攞少一些，這是人性使然，不過，

亦有人話，政府是不會取消新樓空置稅，所以商會才要求政府一視同仁，這個說法亦有道理。



如果地產商與二手樓買家一視同仁，地產商就大件事，因為用有限公司買一個住宅單位，買

家是要付高達３０％印花稅，地產商投地建房，斗零稅都不用付。不過，有人話這是沒有關係，

如果要付稅，地產商就會降低出價，羊毛始終出在羊身上，唔通出在豬身上？地產商當然不會額

外繳付，老實說，的確有道理。



有一個非常現實結果，地產商可能想不到，就是二手樓空置稅會令到新樓樓價下跌，有人話

風馬牛不相及，如果大家想深一層，如果二手樓業主知道空置單位要付大約５％空置稅，倒不如

早一些賣樓，在賣樓時減多少價，就算唔賣，就將租金下調一點，最緊要是將單位租出去，無論

二手樓業主採取那一種做法，最後都會令新樓樓價受壓。不過地產建設商會可能知道有不少新樓

買家都是投資者，而買入的單位正在空置，所以，如果要求政府一二手樓空置稅同時徵收，將會

有不少二手樓業主群起反對，以現時政府的跛腳情況，最大可能是讓一手樓空置稅壽終正寢，但

如果政府順應商會要求，以現時惡劣形勢，在供應量大增之下，樓價可能會急跌，我認為商會了

解實情，政府是不敢同時開徵一二手樓空置稅，不如趁政府病攞佢命，估計結果新樓空置稅將會

胎死腹中。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

