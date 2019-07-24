《缸邊嫺談－黃惠嫺》中國旺旺受惠谷消費，扭虧為盈錄雙位增長

《缸邊嫺談》截至２０１９年３月３１日止的１２個月，中國旺旺（００１５１）的收益同

比增長２﹒８％至２０７﹒１２億元（人民幣．下同）。整體毛利同比增長９﹒２％至９４億元

；毛利率較去年同期的４２﹒７％提升了２﹒７個百分點至４５﹒４％；股東應佔溢利增長

１１﹒６％至３４﹒７７億元。

其中，佔集團整體收益２８﹒１％的米果產品，去年收入增長３﹒９％至５８﹒１３億元。

當中大禮包小類收益增長６﹒９％。分部利潤增長２７﹒９％至１２﹒０１億元。米果毛利率提

升４﹒１個百分點至４３﹒２％。毛利率提升因集團降低米果副品牌銷售，以及高毛利率的大禮

包銷售快速增長所致；佔集團整體收益４７％的乳品及飲料產品，去年收入增長１﹒６％至

９７﹒３億元。當中佔乳品及飲料產品收益９０％以上的「旺仔牛奶」增長１﹒７％，分部利潤

增長６﹒０％至２９﹒５２億元，毛利率提升１﹒９個百分點至４７﹒１％。毛利率提升因集團

實施優化產品組合及包裝規格，提升產品整體獲利水平所致；佔收益２４﹒６％的休閒食品產品

，去年收入增長３﹒５％至５１﹒０１億元，因糖果類產品行銷策略成功，實際增長７﹒０％。

而新產品「凍癡」的推出，令集團冰品收入同比增長８﹒１％。分部利潤增長９﹒０％至

１０﹒２１億元。毛利率提升２﹒３個百分點至４４﹒７％。毛利率提升因集團將休間食品的產

品組合優化及推出較高毛利新產品。另外，亦因原材料白糖的價格下跌所致。



＊２０１８年扭虧為盈利潤重拾增長＊



集團過去幾年業績表現不振，當然對其估值會有影響。收入由２０１４年一直下跌至

２０１７年才回復增長，而淨利潤更連跌４年才恢復。而自從中美貿易戰開始以來，中國政府再

次加大推動投資、消費。中央首先出手谷內需消費，而重要的手段更是減稅降費。根據國家統計

局的數據顯示，２０１９年上半年，全國居民人均可支配收入為１５２９４元，同比名義增長

８﹒８％。全國居民人均可支配收入實際增速快於國內生產總值（ＧＤＰ）增速０﹒２個百分點

，更快於人均ＧＤＰ增速０﹒６個百分點；居民消費支出平穩增長。全國居民人均消費支出為

１０３３０元，同比名義增長７﹒５％；社會消費品零售總額為人民幣１９５２１０億元，同比

名義增長８﹒４％；商品零售同比增長８﹒３％，當中糧油、食品類同比增長１０﹒４％，飲料

類增長９﹒９％。

中央加大力度推出促進消費的政策，已對消費行業有正面影響。集團正在將管道多元化，

２０１８年電商和母嬰門店的新興管道貢獻總收入的比率分別達到４﹒５％和１﹒５％。未來會

繼續積極擴大電商渠道，以及開拓母嬰、冷鏈、自動售貨機、旺仔主題門店。另外，集團亦正在

加快海外市場的布局，位於越南的工廠正在籌建，全力加速擴大在東南亞市場的生產與銷售，並

計劃於多個海外市場設立分公司，以增進在當地銷售。再加上集團預期大宗原材料（如包材、奶

粉、白糖、大米等）、包裝材料、水電燃料等製造的單位成本將會維持現水平或有所下降。生產

及銷售成本下降，相信集團今年的毛利率及利潤將會繼續上升。投資者可考慮於６元附近的位置

增持或吸納，目標價為港幣６﹒９０元。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

