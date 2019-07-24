《經濟通通訊社２４日專訊》經濟日報集團（００４２３）公布，石鏡泉因有意從事於彼之
其他個人興趣，於本月２２日向董事會提出辭任執行董事及集團刊物香港經濟日報副社長，而董
事會於昨日批准並即時生效。石鏡泉將繼續為其專欄作家。
石鏡泉已確認與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任而須知會股東事宜。
該集團董事會向石鏡泉表示衷心謝意，感謝他於任內對集團所作寶貴貢獻。（ｗｈ）
24/07/2019 07:56
經濟日報集團（４２３）：石鏡泉辭任執董及經濟日報副社長
《經濟通通訊社２４日專訊》經濟日報集團（００４２３）公布，石鏡泉因有意從事於彼之
其他個人興趣，於本月２２日向董事會提出辭任執行董事及集團刊物香港經濟日報副社長，而董
事會於昨日批准並即時生效。石鏡泉將繼續為其專欄作家。
石鏡泉已確認與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任而須知會股東事宜。
該集團董事會向石鏡泉表示衷心謝意，感謝他於任內對集團所作寶貴貢獻。（ｗｈ）
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