【企業盈喜】悅達（００６２９）料中期轉虧為盈

《經濟通通訊社２４日專訊》悅達（００６２９）發盈喜，預期截至６月３０日止中期將錄

得綜合溢利淨額，而去年同期則錄得虧損淨額約１８３０萬元人民幣。

轉虧為盈主因期內錄得匯兌收益淨額，而去年同期則錄得匯兌虧損淨額。此外，該集團指由

商業保理分部貢獻的收益增加及去年集團重組及出售一間附屬公司節省行政開支。

該集團預期於８月初公布業績。（ｗｈ）

