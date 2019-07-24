《經濟通通訊社２４日專訊》恆達科技（０１７２５）發盈警，預期截至６月３０日止中期
淨利潤較去年同期淨利潤１７４１萬元下降約２０％至３０％，即介乎約１２１８萬元至
１３９２萬元。
由於毛利潤下降，令中期淨利潤下降，而主因包括競爭激烈，今年繼續為其ｍＰＯＳ客戶及
新客戶提供更具競爭力的價格及於去年末的機器收購導致折舊開支上升。
該集團預期於８月末公布業績。（ｗｈ）
24/07/2019 08:03
【企業盈警】恒達科技（０１７２５）料中期淨利潤跌最多３０％
《經濟通通訊社２４日專訊》恆達科技（０１７２５）發盈警，預期截至６月３０日止中期
淨利潤較去年同期淨利潤１７４１萬元下降約２０％至３０％，即介乎約１２１８萬元至
１３９２萬元。
由於毛利潤下降，令中期淨利潤下降，而主因包括競爭激烈，今年繼續為其ｍＰＯＳ客戶及
新客戶提供更具競爭力的價格及於去年末的機器收購導致折舊開支上升。
該集團預期於８月末公布業績。（ｗｈ）
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