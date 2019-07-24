【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１１﹒８億，買財險融創騰訊沽太保平保

《經濟通通訊社２４日專訊》港股周二窄幅高開２０點，隨著友邦（０１２９９）回吐逾

２％，拖累港股一度最多倒跌５７點，全日低見２８３１３點。不過，中資金融股普遍獲買盤湧

入，內需股、手機設備股亦受追捧，港股半日收市升３０點。午後內需股繼續發力，個別本地地

產股更見反彈，加上多隻重磅股造好，惟升幅不大，港股最多反彈１１８點，高見２８４８９點

，距十天線（２８４９４點）僅一步之遙，最終全日收升９５點或０﹒３４％，報２８４６６點

。

按額度計算，北水全日淨流入１１﹒８４億元人民幣，較周一的１４﹒０７億元人民幣，減

少２﹒２３億或１５﹒８４％。北水淨買入最多的個股依次是中國財險（０２３２８）、融創中

國（０１９１８）及騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是中國太保（０２６０１）、

中國平安（０２３１８）和新城發展（０１０３０）。

周二主板成交額５８８﹒０４億元，較周一減少１３﹒２％，其中港股通成交６５﹒７２億

元，佔總成交１１﹒１８％。



＊北水轉追內險＊



中國保險業協會要求保險企業報送上半年市場分析報告，內險股個別發展，中國財險股價升

３﹒８３％，並獲１﹒６９億北水淨買入。雖然大摩看好太保，但太保仍遭７２４２萬北水沽出

，股價下跌１﹒６７％，另有７１４１萬北水沽出中國平安，股價升０﹒４３％。

傳內地將整頓內地房地產違規融資，融創股價跌２﹒４９％，但無阻８１２６萬北水買入，

騰訊亦獲７９９１萬北水買入，股價升０﹒２８％。

新城發展周二股價急跌１１﹒３％，並遭７００２萬北水沽出。新城發展子公司新城控股

（滬：６０１１５５）公告回應出售資產傳聞，披露公司已在洽談、協商出售的項目約為４０個

（含合聯營項目），已簽訂股權轉讓協議的項目有５個，交易成交總額約為２４億元人民幣，約

佔公司截至去年低淨資產的８％，未達到應當披露的交易的披露標準。（ｂｎ）

