《日入而息》外匯基金次季投資收入大跌，啟德地以１２７億批出

《今天重點》﹡港鐵（０００６６）看不到需要再發盈警，將依合約向承辦商索償紅磡站開

支；元朗事件港鐵職員依程序處理，處理大型事故時已增加人手；金澤培稱

尊重示威者表達自由權利，惟冀示威不影響乘客出行暢順

﹡外匯基金上半年投資收入１７０８億，按年升近３﹒９倍；次季投資收入按

季跌７２％

﹡嘉華會德豐財團１２７億奪啟德住宅地，低於估值下限

﹡新創建：目前沒有協議出售城巴及新巴資產

﹡領展（００８２３）股東會遇抗議，股東表示不擔心影響股價；領展王

國龍：現時不考慮重啟以股代息，考慮拆細基金單位



《即日市況》﹡港股收升５７點報２８５２４，百天線得而復失，成交６８８億元



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒８％企穩二千九，科技股炒高地產股弱



《美元匯價》﹡硬脫歐風險升，英鎊料下試１﹒２３８０支持；歐元最新報１﹒１１４６

╱４７，日圓最新報１０８﹒０４╱０７



《公司業績》﹡鴻興印刷（００４５０）料中期業績轉虧為盈

﹡招商銀行（０３９６８）料上半年多賺１３％



《公司資訊》﹡日化妝品牌Ｃａｎｍａｋｅ港分銷商申請主板上市

﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）料今季收入按季回升，對行業中長期前景樂觀

﹡太平洋酒吧（０８４３２）收購葵涌地鋪，涉資５０００萬元

﹡金界（０３９１８）Ｎａｇａ３項目將於２０２５年完工，無意發展線上賭

場業務

﹡科地農業（０８１５３）主席錢鋼禁售期出售股份

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購近１３７萬股，涉資９４９２萬元

﹡小米（０１８１０）雷軍稱小米電視半年度出貨量和銷量突破４００萬台

﹡領展（００８２３）股東會遇抗議，股東表示不擔心影響股價

﹡靄華（０１３１９）向四名客戶放貸６１５０萬元

﹡新創建（００６５９）目前未有協議出售城巴及新巴資產

﹡港鐵（０００６６）看不到需要再發盈警，將依合約向承辦商索償紅磡站開

支；元朗事件港鐵職員依程序處理，處理大型事故時已增加人手；金澤培稱

尊重示威者表達自由權利，惟冀示威不影響乘客出行暢順

﹡嘉華會德豐財團１２７億奪啟德住宅地，低於估值下限



《國企紅籌》﹡中廣核電力（０１８１６）發１５億元人民幣３年中期票據，息３﹒５５％

﹡悅達（００６２９）以２﹒３１億元人民幣出售雲南採礦權

﹡中興通訊（００７６３）與中國汽研合作推動５Ｇ智能網聯汽車發展

﹡深高速（００５４８）６月深圳地區車流量及路費均上升



《神州民企》﹡國聯通信（０８０６０）就交通一卡通項目訂戰略合作協議



《中國要聞》﹡中國鐵塔、中移動等合力打造吉林首個５Ｇ地鐵站

﹡汽車電池商國能電池被拖巨額貨款，員工欠薪半年

﹡統計局表示７月中旬重要生產資料價格環比漲，生豬居前

﹡發改委牽頭建立聯席會議制度，促進消費擴大升級

﹡內地建１５０條水泥窯協同處置生產線，推兩化融合

﹡進出口銀行業務持續良好，去年淨利潤虧轉盈賺４６億

﹡中煤協表示全國煤炭應急供應保障難度加大

﹡人行不開展逆回購操作，淨回籠１０００億

﹡廣西表示２０２１年主要城市５小時內通達粵港澳大灣區

﹡１３９隻私募產品違規超購科創板新股被罰

﹡券商通過科創板轉融通借到券源或僅面向機構或鎖券客戶

﹡科創板首日融券餘額佔比３８﹒４６％；科創板第三個交易日２５股全線飄

紅，平均漲幅１１％

﹡榮耀發布９Ｘ智能手機，加入中科院「志願計算」項目

﹡美國宣布第二輪１６０億美元農戶補貼以應對貿易戰

﹡涉嫌違反朝鮮制裁規定，美起訴四名中國公民與一華企

﹡國防白皮書表示永不稱霸、永不擴張、永不謀求勢力範圍

﹡國防部表示中央軍委裝備部錢衛平涉違紀受查，非涉間諜；國防開支穩定增

長，與經濟發展水平相協調；實現國家完全統一是必然

﹡銀保監表示疏理兩會提案，推動民營銀行規範發展

﹡上海多部門將攜手加強第二屆「進博會」知識產權保護

﹡全國３１省最低工資出爐：上海２４８０元居榜首

﹡龍大肉食擬成立全資孫公司，推動養殖板塊區位布局

﹡ＴＣＬ回應擬併購ＪＤＩ傳聞：暫無一致性意向和協議

﹡商務部表示美對特定兒童安全型可開閉封條提３３７調查

﹡國資委通報業績考核成績單：８家央企榮獲「１５Ａ」



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒１％，報１０９３５﹒７６點



《其他消息》﹡上訴庭將於本周五就七警案定罪及刑期上訴作裁決

﹡選管會表示調查無法確切斷定選民登記冊何時及如何遺失；選管會稱工作人

員工時過長，應考慮縮短選舉投票時間；選管會促徹底檢討選舉事務處架構

及選舉文件處理程序

﹡報告揭前總選舉事務主任稱不知失登記冊與事實不符

﹡馮驊稱如有日後再有遺失事件，應在６個月內通報

﹡聶德權稱接受選管會建議，相信可在１１月區選前實施；改投票時間需慎慮

，先改善現時可見不足之處；前總選舉事務主任黃思文今起調離選舉事務處

；聶德權認為國防部的說法僅為指出駐軍法的條文；聶德權明訪廣西考察及

就兩地合作事宜交流意見

﹡屋宇署５月批出１８份建築圖則及２０份入伙紙

﹡鄭若驊明赴廣州，到訪廣東省高級人民法院及司法廳

﹡外匯基金上半年投資收入１７０８億，升近３﹒９倍

﹡仲量聯行推出全面化驗樓應用程式，縮短驗樓時間

﹡利嘉閣料下半年工商舖量升價跌，成交額或減１８％

﹡高力國際料全年一般住宅價格升６％

﹡深股通額度全日用１０﹒３５億元；滬股通額度全日用１３﹒９億元，陸股

通流入２０﹒５億

﹡環聯香港墮欺詐騙局被騙１﹒４億元，已向金管局通報

﹡高力國際表示政治事件等或帶來短期影響，長遠看法正面

﹡經絡表示若美國減息１厘或以上，香港或會跟隨調整Ｐ



《移交逃犯》﹡國防部表示密切關注香港形勢，解放軍介入有駐軍法規定

﹡陳弘毅稱值得研究設調查委員會，或立會以特權法調查



《元朗黑夜》﹡林卓廷偕市民憶述受襲經過，促港鐵釐清責任並作賠償

﹡彭定康對元朗事件感憂慮，促立調查委員會查連串衝突

﹡網民發起港鐵不合作運動，港島線行車多十至十五分鐘

﹡襲擊案至今拘１１人，據悉其中一人被捕時正準備離境

﹡多國提醒國民留意香港局勢，愛爾蘭升警示至高度警戒

﹡十八鄉鄉委會促拒批不反對通知書否則後果由警方負責

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