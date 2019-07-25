《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７２６９．９７ 跌 ７９．２２點╱０．２９％
標普５００ ３０１９．５６ 升 １４．０９點╱０．４７％
納斯達克 ８３２１．５０ 升 ７０．１０點╱０．８５％
倫敦富時１００ ７５０１．４６ 跌 ５５．４０點╱０．７３％
法蘭克福ＤＡＸ １２５２２．８９ 升 ３２．１５點╱０．２６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６０５．８７ 跌 １２．２９點╱０．２２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．１５，歐元兌美元１．１１４５
25/07/2019 07:46
《日出而作》美股個別走，ＦＢ上季業績勝預期，格林斯潘支持減息
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２７２６９．９７ 跌 ７９．２２點╱０．２９％
標普５００ ３０１９．５６ 升 １４．０９點╱０．４７％
納斯達克 ８３２１．５０ 升 ７０．１０點╱０．８５％
倫敦富時１００ ７５０１．４６ 跌 ５５．４０點╱０．７３％
法蘭克福ＤＡＸ １２５２２．８９ 升 ３２．１５點╱０．２６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６０５．８７ 跌 １２．２９點╱０．２２％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．１５，歐元兌美元１．１１４５
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