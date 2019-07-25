《國金與投資－曾廣標》「脫歐」還可軟著陸嗎？

《國金與投資》前倫敦市長及前外相約翰遜當選英國保守黨黨魁及獲英女皇委任為首相，使

英國政壇進入新局面，過去兩年，ＭＡＹ姐執政與歐盟談判脫歐協定，雖有協議但未為英國國會

接納，令她不得不離職。ＭＡＹ姐本是留歐派，領導脫歐事宜簡直是吃力不討好。因此，保守黨

在１０月底所謂脫歐死線之前換上「脫歐大旗手」約翰遜當首相，差不多已是唯一的選擇。



＊憂硬脫歐，英鎊再試低位＊



由於約翰遜一向主張不怕硬脫歐，因此，當他在保守黨內當選已成局之際，近期英鎊再展跌

勢，曾見兩年多的低位，不過，當他上任首相時，卻見有補倉行動，英鎊兌美元和歐元均略為反

彈。



市場最擔心當然是無序的硬脫歐，到時，更多資金會流出英國，更多大企業會把總部搬離倫

敦，英鎊匯價可能低處未算低。現時，一英鎊大約兌１﹒２５美元，一些專家預期，若出現硬脫

歐，英鎊與美元可能變成平算，即仍有兩成下跌，至於兌歐元和日圓等主要貨幣，亦將有差不多

的跌幅。



＊強勢早已不再，或再跌兩成＊



數十年前，英鎊曾是強勢貨幣，兌港元企穩於１比１６，但自從８０年代初港元與美元掛勾

之後，英鎊兌港元的匯價便反覆下跌，及至兩年前英國公投通過脫歐，英鎊跌至兌１０港元以下

，之後，曾隨著消息和美元的強弱勢而在１兌１０左右反覆，至近日再次明顯企在１０以下的水

平。



一些港人喜歡把子女送往英國留學，英鎊匯價下跌，有助使費減少，但在英國投資置業者，

則要擔心若出現硬脫歐，英國樓價會出現「蝕價蝕匯」的雙重損失。至於本來打算把子女送去英

國者，對英國政局和社會變化亦有所顧忌了。



＊約翰遜只能追隨特朗普＊



坊間有一種說法，約翰遜是「英國特朗普」，兩人都是金毛頭，政見上也是民粹主義，而

Ｄｏｎａｌｄ一向力撐Ｂｏｒｉｓ，讚後者敢向歐盟說不，而後者也要依賴美國老大哥的支持，

今後才可能立足於強國之林。



約翰遜推動脫歐公投成功，其中一招是哃嚇英國選民，宣稱當土耳其加入歐盟之後，會有大

量廉價的土耳其勞工湧入英國，而不少英國人對於穆斯林移民早已有顧忌，因此，約翰遜的反土

耳其移民的立場，得到當時不少英國人的響應。然而，至今，土耳其仍未能加入歐盟，似是脫歐

派作出來的一場虛驚而已。



然而，約翰遜排外的立場還是遠遠低於特朗普，至少他沒主張完全排除新移民。不過，也要

留意，保守黨一向不想負起對殖民地時代港人及他們的後裔的責任，只答應給與五萬「港人精英

」及他們的家人居英權，其他在港出生港人的護照，都變成是ＢＮＯ旅遊證件了。近期，一些示

威分子向英國請願包括要求居英權，對此，約翰遜不會給與任何承諾。



約翰遜今後更親美是必然的，脫歐之後，英國必須盡快與美國簽署自由貿易協定，從而作為

建立與其他國家貿易關係的參考。



＊爭取對北愛有更大話語權＊



作為真正的脫歐分子，約翰遜不可能同意留在歐盟關稅聯盟。不過，雖云不怕硬脫歐，但約

翰遜還想爭取歐盟對「北愛後備方案」的讓步，表面上，他不支持北愛爾蘭留在歐盟關稅區，然

而，當無計可施後，若能使英國今後有權選擇何時結束「後備方案」，應該也是約翰遜可以接受

的。



＊為免雙輸，１０月底前仍需努力＊



歐盟雖說無意再重新談判，但亦不想冒英國硬脫歐的風險，因此又願意延長所謂的死線，不

過，對約翰遜來說，他理應爭取歐盟在三個月後的死線前妥協，從而仍可能實現軟著陸，否則，

若是硬著陸，他可能也要步ＭＡＹ姐的下場，或者要提早大選。



脫歐明顯是英國人一個錯誤選擇，因此，若約翰遜無法令歐盟讓步，理應提早大選而不是硬

脫歐，而硬脫歐將是歐洲大陸與英倫三島的雙輸，同時會令國際金融市場出現另一場大的動盪。

《資深評論員 曾廣標》

