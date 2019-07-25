《行內行外－梁崇讓》業界怨氣停不了？

《行內行外》業界自撤銷最低佣金制，筆者已多次在《行內行外》文章內提及香港本土證券

及期貨公司和從業員踏入了冰河時期，上周更說明因中美貿易戰和本土政治因素，加上有關當局

不斷收緊證券營運條例，直接打擊行業的生存空間，令本地證券及期貨行業經營環境愈來愈嚴峻

。



＊今年已有１２間券商停業＊



言由在耳，有傳媒報道：根據港交所提供的資料顯示，２０１９年初至今已有１２間證券公

司自願停業或暫停業務，數目已超過去年１１間的總和，據悉自願停業的證券公司，主要是中小

型證券公司，而這些證券公司大部分都是持有受證監會規管一號牌照。事實現時經營一號牌照的

成本不輕，每年每月繳付給香港交易所（００３８８）林林總總的費用，已令證券公司負擔不輕

，況且商廈租金昂貴，這是打擊企業生存的其中一個主要因素，雖然現時已有不少證券公司搬遷

至上環、灣仔、銅羅灣、尖東，甚至遷徙更遠離中環金融核心的地區，就算是撇除租金外，其他

的基本經營成本也節省不了，加上現時投放在科技和合規成本上的支出每年遞增，科技技術與時

升級，否則系統追不上時代需要，便難於經營了。



由於證券條例監管不斷加強，導致合規困難和成本上升，這也是令部分本土中小型證券及期

貨公司難於經營，意興闌珊而結業的主因。２００３年有關當局撤銷最低佣金制，令行業出現惡

性競爭，「一業兩管」更造成的不公平競爭，給行業種下了禍根，造成同業之間出現了白熱化競

爭。早期由各家銀行加入行業競爭，後期又有大量中資證券公司來港大展拳腳，加上與國內實施

了互聯互通的交易系統，香港本土公司得不到絲毫好處，行業「無啖好食」。



＊大行投行也要裁員＊



時至今日大型銀行和投資銀行也未因政策傾斜而有所得益，繼匯控（００００５）、渣打（

０２８８８）等國際大銀行要收縮或結束證券部門等金融業務，連多間外國投資銀行如花旗、法

巴和法興等，他們也要裁員或停止業務。連這些業務多元化，客戶國際化的大型金融機構也難於

經營，試問本土中小型證券公司又如何生存呢？這證明了有關當局從來對行業的政策推動成效如

何？



為了增加收入，大部分中小型證券公司只好經營證券抵押業務，即孖展業務，可是這些業務

也非必賺，相對風險也不少。中美貿易戰和內地善變的政策本已令市況不穩定，近日的本土政治

環境，更令市場蒙上陰影，造成自營業務不易操作也容易損手，剩下來本仍有經營空間的證券抵

押業務，但這兩年已被有關當局不斷地收緊打壓，早年已向中資機構埋手，香港證監會與內地有

關當局禁止內地集團母公司向香港子公司作出有風險的借貸服務，這連累打壓了部分在港上市公

司的融資活動，而證監會又將在１０月正式收緊市場參與者的證券抵押業務，令經營此業務的成

本和資本都變相增加了，因此有個別本土中小型證券公司眼看生存空間日益渺無，故有自停業務

的決定也不為過了。



＊收緊抵押業務殺傷力驚人＊



其實有關當局收緊行業的證券抵押業務，對中小型上市公司所造成的殺傷力跟當年推出細價

股退市方案沒多大的分別。當年曾計劃當股價低於某一水平時，便要自動停牌，令很多細價股股

價立即大瀉，被蒸發的市值超過百億，此役後稱為「仙股事件」，股民慘況歷歷在目。而現今收

緊證券公司按揭孖展業務，也令部分上市公司無法繼續取得融資貸款而被逼斬倉，股價自然又要

下挫，雖說新例１０月才生效，但證券公司現已開始計算手上的孖展融資活動，以符合證監會的

規定要求，相信這也是近期多隻細價股急跌原因之一。至於這種急跌會否令上市公司停牌或影響

運作？木宰羊了！



當然股價下跌市值被蒸發，受損失的又是投資者了；另近日北水南調變了難調，市場投資意

欲低迷，導致成交減少，而新股市場，集資額龐大的企業，中小型證券公司根本無法成為包銷或

承銷商，如知名度不足的企業，上市風險較高，中小型證券公司實不敢胡亂介入。現更傳出港交

所正研究散戶在認購新股時不用先支付認購金額的方案，中小型證券公司隨時連這種風險較低的

孖展生意也可能失去，政策明顯是逐步趕絕中小型證？公司的生存空間，相信本土中小型證券公

司停業情況將陸續有來，業界從業員的飯碗危了，這怎叫怨氣可停下來呢？



＊條例偏袒大戶忽略散戶及中小券商＊



後記：市況不穩，連啤酒巨企百威也暫停上市計劃，有市場人士批評百威輸打贏要，入表申

請捧場的投資者要損失孖展利息，而百威則袋袋平安，雖然百威是按規矩處事，但可見條例總是

偏袒大戶而忽略散戶投資者以及中小型證券及期貨公司和從業員的權益。本工會的成立目的是希

望能收集業界意見向政府表達業界訴求，爭取合理權益，共同創建和諧美好的社會，可惜事與願

違，政府總是偏聽，或是聽不進基層業界的聲音。本工會以往所舉行的遊行都是以和平形式進行

，舉辦活動並不是反政府，只是向政府表達意見，本工會更常常批評政府和有關當局的政策，漠

視本土業界，一直沒有扶持本土企業和違背檢討佣金承諾等等。本工會也是香港社會的一份子，

與大部分市民同懷一棵心，熱誠希望香港繁榮安定，人人安居樂業，有工做，有收入而已。

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

