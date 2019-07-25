《投資觀點－施宏毅》新手機ＴＯＦ鏡頭成新趨勢，上下游受惠三股

《投資觀點》每年８月起，各大手機品牌都會推出其旗艦手機的時候，爭取市場佔有率。先

跟大家跟進華為、三星、蘋果的旗艦手機，找出最高性價比的型號。再者，三大品牌都用了同一

種新攝影技術Ｔｉｍｅ ｏｆ Ｆｌｉｇｈｔ（ＴＯＦ），只要了解此技術，便可得知在上中下

游生產，那些公司可以從中得益！

第一是三星的旗艦手機，將於８月２５日正式全球開賣。今次Ｇａｌａｘｙ Ｎｏｔｅ

１０兩個版本使用Ｑｕａｌｃｏｍｍ Ｓ８５５，賣點有使用Ｑｕａｌｃｏｍｍ Ｓ８５５，有

４Ｇ與５Ｇ版本，挖孔屏（雙前鏡頭規格搭配Ｉｎｆｉｎｉｔｙ－Ｏ螢幕），ＳＰｅｎ操作體驗

。改良了２０Ｗ無線快充技術，並且加入了新技術Ｎｏｔｅ １０ Ｐｒｏ加入ＴＯＦ鏡頭。

第二是華為的Ｍａｔｅ３０系列在今年１０月發布。賣點是「鴻蒙」系統的機體，具備４Ｇ

和５Ｇ版本。改良了採用６﹒７１吋屏幕，支援屏下指紋技術、５５Ｗ超級快充（４２００

ｍＡｈ電池）。新技術有五攝像頭，ＬＥＤ閃燈改位於矩陣的中央，加上潛望式鏡頭，廣角鏡頭

、超廣角鏡頭和ＴＯＦ景深鏡頭。

第三是蘋果的ｉＰｈｏｎｅ ＸＩ，預計９月開賣，賣點有劉海面積也會進一步變小，

５﹒８吋，４Ｇ手機。改良了電池容量將增加２０％至２７１６ｍＡｈ，新技術有從上往下是閃

光燈、廣角鏡頭和ＴＯＦ鏡頭，ＴＯＦ鏡頭可以通過實時捕捉深度信息來幫助製作散景圖像和

ＡＲ內容。

總括而言，三星手機的性價比最高，因為高通的晶片Ｓ８５５被認定為效能最高的，而且螢

幕挖孔屏，有最大的６﹒７５吋，攝影技術三部手機的攝影技術都是相差不大的。因此其旗艦手

機在８月推出後，可以留意三星的股價。

再者，三大品牌都用了同一最新攝影技術ＴＯＦ，就是計算手機的紅外線的反彈時間，來計

算事物與發射源之間距離的一個技術。透過獲得多點的距離，ＴＯＦ傳感系統就可以有效塑造一

個３Ｄ立體模型，最大的功能在於立體景物的辨識以及模型建構。對於現時ｉＰｈｏｎｅ的

Ｔｒｕｅ Ｄｅｐｔｈ技術「結構光」，同樣將紅外線照射在人面上，但不會接收反射回來的數

據，更勝一籌。改良了參照點不能太多（因為太近就拍不到距離）、在陽光下的使用會受到影響

。節省Ｔｒｕｅ Ｄｅｐｔｈ系統的額外運算，亦變相減經了處理器的負擔。

技術的領先晶片製造商為英飛凌，為德國最大的汽車研究技術商，提供半導體和系統解決方

案。其２０１８年汽車的半導體輸組模及功用率最高全球第一，並且有為這三大品牌提供ＴＯＦ

技術晶片。

舜宇光學（０２３８２）曾經負責組裝和鏡頭製造。２０１６年Ｌｅｎｏｖｏ發表的在３Ｄ

成像上採用ＴＯＦ技術，和２０１８年ＯＰＰＯＲ １７搭載了ＴＯＦ ３Ｄ立體攝像頭，由舜

宇光學提高全部光學零件，可見其領先地位。《「我要做股神」專頁創辦人 施宏毅》

