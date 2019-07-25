《經濟通通訊社２５日專訊》威揚酒業控股（０８５０９）發盈警，截至２０１９年６月
３０日止三個月未經審核財務資料，預計利潤將按年大幅減少約４０％。
公司認為，利潤減少主要由於外幣波動，導致用於結算自海外供應商購買的葡萄酒產品，其
以外幣計價的信託收據貸款產生的匯兌收益減少，加上期間歐元和英鎊貶值所致。
公司強調，如不計及匯兌收益，預期期間將錄得純利按年增加，預期將於８月７日或前後刊
發首季業績。（ａｌ）
25/07/2019 08:47
【企業盈警】威揚酒業（０８５０９）料季度利潤按年大減約四成
《經濟通通訊社２５日專訊》威揚酒業控股（０８５０９）發盈警，截至２０１９年６月
３０日止三個月未經審核財務資料，預計利潤將按年大幅減少約４０％。
公司認為，利潤減少主要由於外幣波動，導致用於結算自海外供應商購買的葡萄酒產品，其
以外幣計價的信託收據貸款產生的匯兌收益減少，加上期間歐元和英鎊貶值所致。
公司強調，如不計及匯兌收益，預期期間將錄得純利按年增加，預期將於８月７日或前後刊
發首季業績。（ａｌ）
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