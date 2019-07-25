【企業盈警】中國信息科技：預料中期虧損增至最少４５００萬元

《經濟通通訊社２５日專訊》中國信息科技（０８１７８）公布，截至２０１９年６月３０

日止六個月，預期中期虧損將由上年３００萬元，大幅擴大至最少４５００萬元。

公司解釋，虧損主要由於投資物業公平值虧損約３５００萬元，加上確認於６月２１日授出

購股權的股權結算股份，其基礎付款約１０００萬元所致。（ａｌ）

