《經濟通通訊社２５日專訊》奧栢中國（０８１４８）公布，截至２０１９年６月３０日止
六個月未經審核綜合管理帳目，預計期內虧損將按年減少，而上年同期錄得虧損約１１６３﹒３
萬元。
公司解釋，虧損減少主要因為研發開支減少，加上上年第四季贖回承兌票據後，本年度毋須
確認去年同期所錄得有關業務合併，繼而應付代價的估計公平值變動。
公司預計將於８月７日刊發中期業績。（ａｌ）
25/07/2019 08:46
【企業盈警】奧栢（０８１４８）預計中期虧損減少，研發開支降低
《經濟通通訊社２５日專訊》奧栢中國（０８１４８）公布，截至２０１９年６月３０日止
六個月未經審核綜合管理帳目，預計期內虧損將按年減少，而上年同期錄得虧損約１１６３﹒３
萬元。
公司解釋，虧損減少主要因為研發開支減少，加上上年第四季贖回承兌票據後，本年度毋須
確認去年同期所錄得有關業務合併，繼而應付代價的估計公平值變動。
公司預計將於８月７日刊發中期業績。（ａｌ）
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