【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社２５日專訊》藍籌股就派發２０１８年年度末期息，早已於６月及７月份除
淨，中國旺旺（００１５１）年結日為每年３月底，年度派發末期息２﹒４１美仙及特別股息
０﹒４８美仙，將於８月２２日除淨，截止過戶日期為８月２４至２８日。
上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，買賣時應
加以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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大禹金融（０１０７３） 十合一 ２５╱０７ － －
標準資源（０００９１） 二供一， ０１╱０８ ５╱８－９╱８ ０６╱０９
供股價１２仙
中國透雲（０１３３２） 四合一 １２╱０８ － －
科地農業（０８１５３） 四十合一 １２╱０８ － －
南華金融（００６１９） 二供三， １３╱０８ １５╱８－２１╱８ １９╱０９
供股價４２仙
亞洲能源（００３５１） 五合一 １９╱０８ － －
萬德金融（０８１６３） 十合一 １９╱０８ － －
大灣區投資（００２６１）二十合一 ２１╱０８ － －
中國天弓（００４２８） 一供二， ２２╱０８ ２６╱８－３０╱８ ２５╱０９
供股價２８仙
羅馬集團（０８０７２） 二十合一 ２２╱０８ － －
蒙焦煤企（００９７５） 十合一 ２６╱０８ － －
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表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股（編號） 派息 除淨日期
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中國旺旺（００１５１） 末期息２﹒４１美仙 ２２╱０８
特別股息０﹒４８美仙 ２２╱０８
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（ｅｃ）