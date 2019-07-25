《專家之言－黃德几》銀娛具行業領導地位，未來增長步伐清晰

《專家之言》今年６月份，澳門博彩毛收入２３８﹒１２億澳門元，按年上升５﹒９％，連

續兩個月錄得升幅。今年上半年，澳門累計博彩毛收入１，４９５﹒０３億澳門元，按年下跌０

﹒５％。由於６月份澳門賭收理想，帶動濠賭股回勇。踏入７月份為暑假旺季，加上港珠澳大橋

的開通及高速鐵路網絡發展，預料到訪澳門的旅客數量將會增加，有望推升博彩收入。另外，去

年度受世界盃影響令基數較低，展望澳門７月賭收可以按年上升。



＊淨現金４２５億元，財務穩健＊



銀娛（０００２７）在行業具領導地位，不過面對實施全面禁煙，以及本地和區內娛樂場競

爭加劇的影響，今年第一季度錄得淨收益１３０億元，按年和按季分別下跌８％，經調整

ＥＢＩＴＤＡ為４０億元，同樣按年和按季均下跌８％。集團的旗艦項目「澳門銀河」，今年第

一季度淨收益為９３億元，按年下跌６％，按季下跌１１％，而經調整ＥＢＩＴＤＡ為３０億港

元，按年下跌７％，按季下跌１２％，惟五間酒店平均入住率接近１００％。

今年第一季度，集團按管理層基準計算的博彩收益總額為１５４億元，按年和按季下跌

１０％。中場博彩收益總額７３億元，按年上升９％，按季持平。貴賓廳博彩收益總額為７４億

元，按年下跌２５％，按季下跌１８％。角子機博彩收益總額為６﹒０６億元，按年增長１％，

按季下跌１１％。於今年３月底，持有現金及流動投資為４９３億元，淨現金為４２５億元，財

務穩健。



＊候５４元吸納，６２元見阻力＊



集團計劃斥資１５億元，就澳門銀河、澳門星際酒店的提升工程，有助提升吸引力，預計於

２０２０年初完工。集團的土地儲備非常充足澳門銀河三期及四期正繼續推進，將提供合共約４

，５００ 間酒店客房，聚焦在非博彩業務，主要針對會議、展覽和活動（ＭＩＣＥ）等，進一

步吸引不同客源。另外，集團正在橫琴興建的時尚渡假城，值得留意，未來幾年的增長步伐清晰

。至於賭牌續期，集團的風險較低。

走勢上，６月４日跌至４５﹒７元止跌回升，形成上升軌，１０天線先後走高於各主要平均

線，惟ＳＴＣ％Ｋ線走低於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距擴大，宜候低５４元吸納，反彈阻力６２元

，不跌穿５１元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士

，並無持有上述股份）

