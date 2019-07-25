《專家之言－李偉傑》港股成交低迷，或現千點波幅「牛熊雙殺」

《專家之言》早前Ｇ２０峰會中美領導人會面後，雖然向市場釋放正面訊號，但等了長時間

仍未見啟動貿易會談日期。近日中美雙方正磋商在下周有機會重啟貿易會談，而美國財長及貿易

代表有可能率領貿易代表團於下月出訪中國與國務院副總理劉鶴會面。



＊聯儲局下周將減息，但對港股刺激力度有限＊



美國總統特朗普早前會見七大科技企業行政總裁，討論一系列經濟問題，包括不公平的國際

貿易操作、５Ｇ技術及向華為出售產品問題，及後白宮在聲明上表示，會上的企業對華府的政策

表達強烈支持，包括因國家安全風險而對美國企業向華為出售或購買設備實施的限制措施，容許

商務部在向華為銷售的許可申請上作出及時的審批。

另外，市場預計美國聯儲局下周議息會議後，將進行減息行動，預料可繼續迫使資金尋找更

高回報出路。由於上述兩個消息是市場預料之內，因此對港股刺激力度暫時較為有限，然而，港

股有機挑戰２９０００點熊證重貨區位置，而且內地股市已逐步消化科創板開啟帶來的資金引力

問題，內地股市亦會跟隨中美貿易談判消息而造好。



＊後市缺乏明確方向，半新股成資金炒作目標＊



不過，港股近期面臨較大的挑戰，是成交量持續維持低水平。筆者認為，本港股民可能由於

近期政治事件而持續感到痛心，使投資慾望下降亦不足為奇，而在低成交量下，恆生指數波動性

隨時亦可大幅增加，因此預料港股維持在２８０００點至２９０００點水平波動，上下兩個位置

亦是牛證及熊證重貨區，隨時有機會出現牛熊雙殺。

近期，港股仍維持缺乏明確方向，在炒股不炒市下，半新股亦成為投資者尋寶地點所在。金

融科技日新月異，為資本市場帶來投資故事，筆者早前閱讀了德勤「２０１９銀行與資本市場產

業趨勢展望」，金融市場參與者正逐步利用新技術進行人工智慧分析，核心系統現代化、資料管

理之儲存與處理面向，這不但有利提高效率，更能提升客戶體驗。



＊維信金科業務獨特，金融科技平台漸見成效＊



股份方面，維信金科（０２００３）是一隻種類稀缺的股份，其是中國領先的線上普惠消費

金融服務公司，主要提供信用卡餘額代償產品和消費信貸產品。維信金科擁有超過十年的行業經

驗，且十分注重科技與商業創新。公司在２０１８年完成出售線上至線下業務平台後，現專注純

線上，為億萬新生代提供基於手機平台的智能消費金融服務。

經過多年的科技發展，維信金科的金融科技平台漸見成效，其中在智慧風控領域的運用，已

形成資料多源搜集、建模、反欺詐識別、信用評分、額度管理、貸後管理等業務流程閉環，利用

授信定價模型授予不同的額度及借款利率，根據不同的借貸效果對風控體系的模組、參數、評分

標準等進行驗證及修復，不斷提高風控精准度及模型的有效性。



＊致力透過改善組織架構，維持穩定資產質素＊



再分析各項業績指標，公司２０１８年度總收入為２７﹒３７億元（人民幣﹒下同），主要

由於透過信用增級貸款撮合模式取得的貸款實現量增加，其中貸款撮合服務費增長顯著，由

２０１７年度的８３９０萬元增加２﹒２倍至２０１８年度的２﹒７億元，當中通過信用增級貸

款撮合模式及純貸款撮合模式，集團實現的貸款量由截至２０１７年１２月３１日止年度的

３８﹒１億元，按年合共增加８４﹒５％至至７０﹒３億元。

筆者認為，資產質素對維信金科也相當重要。年報顯示截至２０１８年全年度止，維信金科

受惠持續致力透過改善組織架構、調整產品策略，經調整經營利潤增加１７﹒２％至４﹒２７億

元，經調整經營利潤率增加２﹒１個百分點，以及維持穩定資產質素得以改善經營效率。



＊未來一至三年是產品高成長期，可耐心持有＊



未來維信金科將集中火力發展純線上產品，包括信用卡餘額代償產品及消費信貸產品以達致

長遠的增長和獲利，公司與１０家新資金合作方建立互利夥伴合作關係，包括多家持牌消費金融

公司、一家全國性股份制銀行以及多家地區性商業銀行，相信未來一至三年是產品高成長期，料

可進一步刺激業務增長，前景亮麗，耐心持有可「悶聲發大財」。

《財經評論員 李偉傑》

（筆者為證監會持牌人，掣者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

