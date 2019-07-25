【企業盈警】鳳凰衛視（０２００８）料中期錄超過４億元經營虧損

《經濟通通訊社２５日專訊》鳳凰衛視（０２００８）料截至本年六月底半年度，集團將錄

得超過４億元之經營虧損。該虧損主要由於傳統媒體經營環境嚴峻，及集團戰略升級投入增加所

致。

同時集團已聘用獨立估價員為互聯網媒體於Ｐａｒｔｉｃｌｅ Ｉｎｃ﹒投資進行於本年６

月３０日的估值，公司現時並無足夠資料以評核該估值是否及在何種程度上可能對集團期間綜合

業績產生影響。該估值的結果將會影響集團期間綜合業績內互聯網媒體投資的收益或虧損淨額。

集團期間的業績預期於下月底前公布。（ｓｃ）

